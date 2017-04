Stainzer Flascherlzug dampft in sein 125-Jahr-Jubiläum

29.04.2017, 18:02 Uhr

Samstägige Eröffnungsfahrt in voller Zuglänge: Festakt am 21. Mai in der Festhalle Stallhof.

Als wäre er nie weggewesen: Mit der größten Selbstverständlichkeit nahm der Flascherlzug am vergangenen Samstag mit gleich neun Waggons seine Tätigkeit wieder auf. Ab sofort dampft er mittwochs, samstags, sonntags und feiertags (15 Uhr) von Stainz nach Preding. Im Mai und Juni und ab 9. August kommt eine regelmäßige Freitag-Fahrt dazu. Verstärkt wird der fahrplanmäßige Betrieb im September und Oktober: Samstag und Sonntag wird eine zusätzliche Fahrt um 10 Uhr eingeschoben.Frisch motiviert ist auch die Crew mit Betriebsleiter Markus Mandl an Bord gegangen. „Heuer feiert der Flascherlzug sein 125-Jahr-Jubiläum“, findet Mandl, dass der Stainzer Bahn, wie der Zug richtig heißt, die Feierlichkeiten zustehen. „Wir wissen viel zu erzählen“, weist der Betriebsleiter, der seit 1978 im „Cockpit“ der Dampfloks sitzt, in diesem Zusammenhang auf die Bahnhofsführungen bei jeder Planfahrt hin.„Die Eröffnungsfahrt hat sich für einen Ausflug mit Freund Wolfgang und Tochter Laura angeboten“, bekannte Darinka Trummer, die das erste Mal den Flascherlzug bestieg, über Facebook auf den Event aufmerksam geworden zu sein. Um den Fünfziger ging es bei Michaela Liebmann aus St. Veit am Vogau. Ehemann Franz rief Verwandte und Bekannte zu einer gemeinsamen Flascherlzugfahrt zusammen. Anschließend – es ist die zweite Feier nach dem Ritteressen in der Vorwoche – war die Tafel bei der „Teichstub’n in Gabersdorf reserviert.