Stainztal Combo brillierte im Dachbodentheater

09.09.2018, 22:03 Uhr

Auftakt zum "StainZeit"-Kulturherbst.

Ein Abend voller Lebensfreude: Das Konzert der Stainztal Combo am vergangenen Samstag im ausverkauften Dachbodentheater geriet zu einem musikalischen Spektakel der Sonderklasse. Leiter Franz Ganster, Heike Seiner-Treffler, Andrea Ganster, Rio Kraxner, Manfred Lueger und Gerhard Trummer kramten mit Schwung, Perfektion und viel Begeisterung in der „Oldies but Goldies“-Kiste. Halt: Mit Blues von Lefkada fand sich auch eine Eigenkomposition im Repertoire.„Zunächst haben wir nur den Singkreis begleitet“, erklärte Franz Ganster, dass sich irgendwann der Wunsch auf eine eigene Formation eingestellt habe. Er vergaß nicht, hinzuweisen, dass die Arbeit in der Combo viel Freude bereite.Die war dann auch zu merken, als die Interpreten etwa mit „Sweetheart“, „Why Did You Do It“ oder „Sweet Home Chicago“ schwungvolle Standards anstimmten. Da war für die Besucher – darunter auch Vizebürgermeister Karl Bohnstingl und Kürbisbürgermeisterin Martina Reisenhofer - viel Platz für Mitsummen, im Takt die Füße treten oder den Kopf wiegen.Ein wenig wurde auch am Austro Pop gekratzt. Etwa, als Heike Seiner-Treffler „so gean lond’n“ oder „a Glock’n, die 24 Stunden leit“ haben wollte. Der Gegenentwurf: Rio Kraxner mit „Hi-de-ho“ aus den 1930-er-Jahren und Gerhard Trummer mit „Sway“ mit der Rauchstimme von Dean Martin.Vor den Zugaben gab die Stainztal Combo den Besuchern eine Aufgabe mit nachhause: beim Heimatsommer-Voting des ORF Steiermark für „Du solltest Stainz mal seh’n“ (Original „Flamenco touristico“ von Stefanie Werger, umgetextet von Heike Seiner-Treffler) stimmen. Also: für die Goldene Schallplatte unter www.steiermark.orf.at/radio einsteigen.