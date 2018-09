Start der "Gesunden Gemeinde" Stainz

10.09.2018, 08:06 Uhr

Vortrag von Brigitte Loder-Fink zum Thema Rückenschmerz.

Für die nächsten zwei Jahre gilt bei der „Gesunden Gemeinde“ Stainz das Motto AGIL (Aktiv und gesund im Leben). Mit einer Reihe von Veranstaltungen will das „Gesunde Gemeinde“-Duo Dagmar Tranninger und Christine Neumann den älteren Jahrgängen in der Gemeinde Tipps und Anregungen für ein aktives, erfülltes und gesundes Leben geben.Als Auftakt war eine nachmittägige Vortragsserie mit der Ergotherapeutin Brigitte Loder-Fink (Fachhochschule Joanneum) vorgesehen, deren erster Termin am vergangenen Mittwoch in der Neuen Mittelschule stattfand. Die Referentin befasste sich mit rückenschonendem Arbeiten und präsentierte dabei zehn grundlegende Verhaltensregeln, die sie auch vorzeigte und mit den Teilnehmern praktisch durchging. „Die richtige Haltung kennen viele“, meinte Loder-Fink, dass es oft an der Umsetzung hapere.Die Punkte Beckenkippung, Hebung des Brustkorbs und Streckung der Halswirbelsäule zielten auf eine aufrechte Haltung des Oberkörpers bei gleichzeitiger Absenkung der Schulterpartien ab. „Man muss nicht sofort das volle Programm machen“, schlug die Referentin eine Schritt-für-Schritt-Vorgangsweise vor. Der „gerade Rumpf“ war als Gegenposition zum Katzenbuckel zu sehen, während die Bauchatmung eine Entlastung der Halswirbelsäule zum Ziel hatte. Nochmals Rumpf: Beim Sitzen, Stehen, Bücken schafften die breitgestellte Beine einen erweiterten Bewegungssektor (etwa beim Aufheben eines Gegenstandes).Klar, mit diesem Bericht kann der eineinhalbstündige Vortrag nicht nachgeholt werden. Daher die Einladung zum nächsten Termin: 10. Oktober, 15 Uhr, Anmeldung (0664) 3630799, Christine Neumann.