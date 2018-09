Tag der Feuerwehren mit Einsatzfahrzeugpräsentation und Möglichkeiten zum Hochwasser-Selbstschutz

07.09.2018, 21:19 Uhr

In enger Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Frauental planten die drei örtlichen Feuerwehren am Donnerstag, dem 6. September im Bereich der Volksschule einen Tag der Feuerwehren, wobei neben einer Feuerlöscherüberprüfung, die Fahrzeuge und Ausrüstung der örtlichen Wehren besichtigt werden konnten.

Einen weiteren Schwerpunkt des Abends bildete angesichts der verstärkten Hochwassergefahr eine interessante Information über Selbstschutz Hochwasser, sowie die Vorstellung von effizienten Hochwasserschutzmaßnahmen der Firma Haas.Zum brisanten Thema Hochwasser-Selbstschutz konnte Heribert Uhl als GF des Zivilschutzverbandes Steiermark als fundierter Referent gewonnen werden.Bgm.Bernd Hermann konnte dazu neben den Kommandanten Frauentaler Wehren HBI Mag. Thomas Prattes, HBI Wolfgang Fellner und HBI Bernd Kiefer mit Abordnungen auch ABI Rudolf Hofer, EBR Franz Herg, sowie u.a. Bgm. a.D. Ehrenbürger Ernst Strohmeier willkommen heißen.Zahlreiche Objekte und Wohnhäuser in der Marktgemeinde Frauental wurden Ende Mai vom Hochwasser heimgesucht. Viele Keller in Frauental die bis zur Decke mit Schlamm und Wasser überflutet wurden, verwüstete Wohnungen und jede Menge an Einrichtungsgegenständen und Geräten von den bedauernswerten Bewohnern die innerhalb kürzester Zeit wertlos wurden zeigten bereits die Auswirkungen der Klimaerwärmung. Nicht nur die Kameraden der örtlichen Wehren waren mit ihren Gerätschaften tagelang im Dauereinsatz, um den betroffenen Bewohnern zu helfen, auch viele Wehren der Umgebung standen ehrenamtlich im Einsatz. Allen Kameraden der Wehren und Einsatzorganisationen gebührt daher auf diesem Wege besonderer Dank und Anerkennung.Heribert Uhl vom Zivilschutzverband Steiermark zeigte auf, dass ständig innerhalb kürzester Zeit gewaltige Regenmengen auftreten die oft nicht mehr beherrschbar sind. Die Fluten dringen in Keller und Häuser ein und richten vielfach große Verwüstungen an. Um bei diesen Fällen richtig zu reagieren, bzw. Vorsorge zu treffen, wurde vom Zivilschutz Steiermark in enger Kooperation mit dem Land Steiermark, dem Landesfeuerwehrverband, der Wildbach- und Lawinenverbauung dem Elementarschaden Präventionszentrum und Rio Com - Flowing Competence eine eigene Hochwasser-Infomappe herausgegeben. Enthalten sind viele Tipps –vom Hochwassermaßnahmenplan, Hochwasserausrüstung, richtiges Verhalten bei Hochwasser über Dinge, die man über den Feuerwehreinsatz wissen sollte bis hin zu wichtigen Informationen und Kontakte die helfen „hochwasserfit“ zu werden enthalten.Um in Zukunft besser gegen die Hochwassergefahr gerüstet zu sein, wurde in diesem Zuge auch effiziente Hochwasserschutzmaßnahmen präsentiert wie man sich mit kleinen Maßnahmen wirkungsvoll etwa Garageneinfahrten, Kellerfenster oder Eingangstüren vor Hochwasser schützen kann.„Wir wollen weiterhin kleinräumige Maßnahmen für den Hochwasserschutz setzen, so soll auch im Bereich Klause ein Rückhaltebecken für Entschärfung sorgen“ erklärt Bgm.Bernd Hermann. Für den Ernstfall stehen auch Sandsäcke die im Bauhof Frauental gelagert sind, zur Verfügung.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier