Tu es! als Devise des Zeit-Hilfs-Netzes Steiermark

27.04.2017, 22:22 Uhr

Mit der Marktgemeinde Stainz wurde der weiß-grüne Stützpunkt Nummer 10 aus der Taufe gehoben.

„Wir begleiten Bürgerbewegungen“, stellte Johanna Reinbrecht von der Landentwicklung Steiermark eingangs den Tätigkeitsbereich ihres Ressorts vor. „Stainz“, verhehlte sie ihre Freude nicht, „ist steiermarkweit die zehnte teilnehmende Gemeinde.“Worum geht es beim Zeit-Hilfs-Netz? Um den Austausch von Alltagstätigkeiten. Ein praktisches Beispiel: Ein Senior lässt von seinem jungen Nachbarn den Rasen mähen, dafür leert er in dessen Abwesenheit seinen Briefkasten. Oder: Eine vielbeschäftigte Redakteurin erledigt für eine Freundin Schreibarbeiten, dafür geht diese mit deren Hund Gassi.Als administrativer Overhead fungiert der Verein Lichtblick, der die Mitgliedschaften von interessierten Gebern und Nehmern verwaltet. „Gib, was du kannst, nimm, was du brauchst“, verwendete Reinbrecht eine einprägsame Formel. Gewerberechtlich und steuertechnisch wurde diese Form des Austausches von Dienstleistungen abgeklärt, für alle Tätigkeiten gilt eine Haftpflichtversicherung.Mit Eveline Leinich, Michael Staber, Sonja Painsi, Petra Rainer, Anita Freydl und Elfriede Wischgala stellte Johanna Reinbrecht das Stainz-Team vor. Wie es in Bärnbach funktioniert, informierte Werner Hübler. „Wir haben aktuell vierzig Mitglieder“, ließ er wissen, dass es eine gewisse Anlaufzeit gebraucht habe, um „es“ zu tun. Sprich: Hilfe anzubieten und – noch wichtiger – Hilfe anzunehmen.„Freiwilligenarbeit ist wertvoll“, betonte Bürgermeister Walter Eichmann, dass die Marktgemeinde hinter dem Zeit-Hilfs-Netz stehe. Für das Gelingen sei primär aber das Engagement der Protagonisten ausschlaggebend. Die Stammtische im ersten Halbjahr: Restaurant Stainzerhof (17.30-18.30 Uhr) am 8. Mai und 12. Juni.