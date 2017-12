Umfrage: Habt Ihr Vorsätze fürs neue Jahr?

26.12.2017, 11:54 Uhr

Bis um drei Uhr in der Früh zündet man sich aber weiterhin noch eine Zigarette nach der anderen an, lässt sich nochmal Sekt einschenken und greift freudig zum bereitgestellten Knabbergebäck!Und wir alle kennen auch das 1.Jänner-Gefühl:Die Welt steht einfach still und jeder von uns gestattet sich, einfach mal faul auf der Couch herumzuliegen.Und an einen solchen Tag sollte man dann auf einmal gesund kochen, nicht rauchen, Sport machen, usw. ?Also verschieben wir unsere guten Vorsätze zuerst auf morgen, dann auf „nach den Feiertagen“. Und spätestens im März können wir uns nur mehr dunkel daran erinnern, was wir denn in diesem Jahr so unbedingt umsetzen wollten!

Die beliebtesten Vorsätze:

Habt Ihr auch Vorhaben für 2018?