Uralter Tragealtar mit neuen Aufgaben

11.09.2018, 11:04 Uhr

Benefizlesung mit Peter Stelzl am 16. Sept. im Pfarrzentrum Wies

(jf). Die Archivgruppe der Pfarre Wies lädt am Sonntag, dem 16. September 2018, zu einer Benefizlesung mit Peter Stelzl aus Arnfels in das Pfarrzentrum ein. Beginn ist um 16 Uhr. Der Reinerlös wird für die Renovierung des Feldaltares verwendet die Archivgruppe freut sich auf zahlreichen Besuch.Der hölzerne Tragealtar aus dem 19. Jahrhundert wurde früher bei eucharistischen Prozessionen wie zu Fronleichnam mitgetragen. Bei den vier Stationen hat der Priester die Monstranz mit dem Allerheiligsten darauf abgestellt. „Allerdings war er jahrzehntelang nicht im Einsatz“, erzählt Pfarrer Markus Lehr. Zudem befand sich der Altar in einem äußerst restaurierungsbedürftigen Zustand.Daher war es der Archivgruppe der Pfarre, die von Manfred Fürpaß geleitet wird und der neben seiner Frau Irmgard auch Pfarrer Markus Lehr, Theresia Bernhard, Helga Waltl, Barbara Kumpusch und Christine Schwender angehören, ein besonderes Anliegen, den uralten und erhaltungswürdigen Feldaltar renovieren zu lassen. Heuer zu Fronleichnam wurde er bei der ersten Station vor der Pfarrkirche „Zum gegeißelten Heiland auf der „Wies“ feierlich gesegnet.Peter Stelzl wird an diesem Abend „Heiteres und Besinnliches aus der Südwest-Steiermark“ zum Besten geben. Die Lesung wird von der Harfenmusik der Erzherzog-Johann-Musikschule Wies mitgestaltet. Eintritt: Freiwillige SpendeWie Pfarrer Markus Lehr berichtet, sei es angedacht, die Prozession am Einsetzsonntag wieder zu beleben. Auch dabei soll der Feldaltar eine tragende Rolle spielen. Bekanntlich ist am Sonntag vor Michaeli des Jahres 1701 – ebenfalls in einer Prozession – das Allerheiligste von der Pfarrkirche St. Veit in Altenmarkt zur Filialkirche „Zum Gegeißelten Heiland auf der Wies“ übertragen und dort in den Tabernakel eingesetzt worden. Davon leitet sich die Bezeichnung „Einsetzsonntag“ ab.Foto: Josef Fürbass