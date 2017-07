"Verborgene Schönheiten" in Österreich!

18.07.2017, 18:44 Uhr

der näheren Umgebung wohnen, überrascht sind, welche schönen Orte,Kunstwerke und Kuriositäten in ihrer Nähe zu finden sind.Aus diesem Grund habe ich die neue Gruppe

" Verborgene Schönheiten"

ins Leben gerufen.Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr hier, das Verborgene für viele von uns nochzeigen würdet! Ganz egal ob es sich dabei um ein kleines Museum, eine Naturschönheit, außergewöhnliche Kunstwerke, vergessene Orte, usw. handelt, es sollte aber auf alle Fällezeigen!

Verborgene Schönheit:

Als erste "Verborgene Schönheit" zeige ich euch die lebensgroße Plastik aus Kunststein " Da gfongane Russ" von Carl Hermann (1918 in Wies geboren , 1986 in Gmünd verstorben)Der Künstler interpretierte damit ein Werk des steirischen Mundartdichters Dr. Hans Kloepfer „Da Russ“; Kloepfer behandelt das Thema eines im 1. Weltkrieg gefangen genommenen Russischen Soldaten, derin der südlichen Steiermark als Landarbeiter zugeteilt ist.Der Standort dieser schönen Skulptur ist in der Marktgemeinde Wies, Ortsteil Wielfresen!Die GPS Daten sind: Breitengrad: 46.72544206 und Längengrad: 15,12608908