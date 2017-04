Vernissage im Brendlhof in Schwanberg

24.04.2017, 21:07 Uhr

Anita Steinbauer präsentiert in diesem Rahmen ausgewählte Bilder unter dem Titel „Menschen und Farben". Ihre Exponate haben keinen Namen, sie stellen den Menschen innerhalb der Farben und Vielfalt des Universums in den Vordergrund und sprechen für sich selbst. Gerne stellt sie menschliche Körper innerhalb des Universums dar oder macht Zusammenhänge zwischen Himmel und Erde sichtbar. Bestärkt in ihrem Talent durch ihre Ausbildung bei Ingrid Pototschnig, hat sich die Künstlerin sehr schnell autodidaktisch weiterentwickelt. Anita Steinbauer hat in den letzten Jahren neben der Freude zur Malerei auch die Begeisterung zur Bildhauerei entdeckt. Sie modelliert Skulpturen aus Stein und Holz. Ihre Ausstellungen führten sie bereits quer durch Österreich und Deutschland.Text: Josef Strohmeier