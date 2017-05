Weben, Töpfern, Stricken und Bildhauen in Bad Gams

10.05.2017, 11:59 Uhr

Skulpturenhaus in Müllegg

Die Bildhauerin Hortensia Fussy führte neun Jahre lang eine Zeichenschule für Figur und Landschaft in Bad Gams, seit 2015 betreibt sie im Ortsteil Müllegg das erste Skulpturenhaus Österreichs. Zwei ihrer Werke stehen am Rathausplatz und vorm Burgmuseum in Deutschlandsberg.