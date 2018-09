Wenn man die Ausbildung vergisst.

21.09.2018, 15:40 Uhr

Wer meine Bilder kennt weis das ich mich sehr mit der Bahn beschäftige und nicht nur hinter der Kamera die Betriebsabläufe kenne.In den letzten Tagen durfte ich einige Autofahrer dabei beobachten wie sie eine Stopptafel im Ortsteil Lebing ( Groß Sankt Florian ) ignorierten und über den Bahnübergang rollten ohne ihr Fahrzeug anzuhalten. Ich wage mal zu behaupten das vielleicht 2 anhielten.Nicht mal meine Warnweste erinnerte an die drohende Gefahr.

Auch ein queren einer Eisenbahnkreuzung bei Rotlicht steht auf der Tagesordnung .Beispiel Sankt Peter im Sulmtal.Der neue Schranken geht nach oben aber das Rotlicht das nach wievor HALT gebietetwird einfach Ignoriert.Und wenn´s dann kracht muss die "BÖSE" Eisenbahn handeln.Bereits in der Fahrschule lernen wir alle das richtige Verhalten an Bahnübergängen.Für viele wohl nur eine Empfehlung ???Vielleicht geben die Unfälle der letzten Tage so manchem einen Denkanstoß wie man sich richtig an einem Bahnübergang verhält.Mein Mitgefühl an alle verunfallten und deren Angehörige aber wenn sich was ändern muss dann doch klar das Verhalten des Straßenverkehrsteilnehmers.