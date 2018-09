Wie eine Weststeirerin die Diagnose Rheuma heilbar machen könnte

18.09.2018, 12:03 Uhr

Michaela Eberhard aus St. Josef hat sich selbst von Rheuma geheilt. Nun will sie der Volkskrankheit mit einer neuen Akademie und zwei Büchern den Kampf ansagen.

Ist Rheuma heilbar? Selbst mit der modernen Schulmedizin gibt es keine Möglichkeit, die entzündliche Erkrankung der Gelenke dauerhaft verschwinden zu lassen. Nur mit jahrelanger, schwerer Medikation könnte man die Beschwerden zum Stillstand bringen, allerdings nicht ohne Nebenwirkungen. Das alles wollte Michaela Eberhard nicht: Die damals 38-Jährige aus St. Josef erkrankte 2015 an rheumatoider Polyarthritis.

Mikronährstoffe statt Medikamente

Rheuma als Herausforderung

Erste Rheuma-Akademie

Zwei neue Bücher

Statt der schweren Medikation ließ sie sich von mehreren Alternativmedizinern behandeln, recherchierte zusätzlich selbst und entdeckte, dass die Krankheitssymptome von Rheuma die Folge von Mikronährstoffmängeln (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente etc.) sein können. „Diese Erklärung erschien mir logisch“, dachte die diplomierte Mikronährstofftrainerin und so entschied sie sich für hochqualitative, auch teils hochdosierte, aber gezielte Nahrungsergänzungen statt der Medikamente. „Innerhalb kürzester Zeit erzielte ich eine deutliche Verbesserung meines körperlichen Zustands“, erzählt sie. Die Blutwerte wurden besser und die Entzündungen der Gelenke verschwanden.Damit könnte Eberhard die Rheumatologie verändern: In Österreich liegt die Zahl der Betroffenen im siebenstelligen Bereich. Schmerzen, weniger Beweglichkeit und Einschränkungen im Alltag sind die Folgen der Gelenkentzündungen bei Rheuma. Dank ihres alternativen Heilungsansatzes ist die Weststeirerin heute beschwerdefrei. Ihr Erfolg kommt nicht von ungefähr: Bereits in jungen Jahren weckte eine Sinnkrise ihr spirituelles Interesse und sie absolvierte viele Ausbildungen in ganzheitlichen Therapiemethoden. Bis nach Jahren die Gelenksbeschwerden einsetzten: „Ich nahm die schulmedizinisch unheilbare Diagnose als Herausforderung an“, sagt Eberhard.Und so will sie ihre eigenen Erfolge nun auch mit anderen teilen: Daher gründete sie vor kurzem die erste Rheuma-Akademie in Graz . „Vitamine, Mineralstoffe und Co. können zur effektiven Verbesserung unseres körperlichen Wohlbefindens beitragen“, ist die heute 41-Jährige überzeugt. „Sogar soweit, dass sich schulmedizinisch unheilbare Symptome wieder auflösen können.“ Sie und ihr Team wollen in Einzelgesprächen und Vorträgen Rheumatikern neue Zuversicht geben. Auch eine eigene Ausbildung zum Rheuma-Coach nach Michaela Eberhard ist geplant.Zwei Bücher der St. Joseferin sind bereits in Druck: In ihrem ersten Werk „Rheuma adé – Die Erfolgsgeschichte aus Graz“ bringt Eberhard zu schulmedizinisch ausweglosen Krankheitsbildern die Meinungen von Ganzheitsmedizinern, Mikronährstoffproduzenten und Körpertherapeuten zusammen. „Rheuma adé ist verständlich geschrieben, amüsant, logisch und vor allem ehrlich“, verspricht die Autorin. In „Die Rheuma-Lüge“ erzählt sie ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte. Es ist auch eine Anleitung für die optimale Versorgung mit Mikronährstoffen, die jeder umsetzen kann. Beide Bücher erscheinen am 28. September und können bereits jetzt im Buchhandel vorbestellt werden.