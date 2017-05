Wir stehen alle unter Strom

11.05.2017, 15:14 Uhr

Mein Kommentar in der aktuellen WOCHE Deutschlandsberg

Naturschützer haben Grund zum Jubeln: Allen Unkenrufen zum Trotz wurde den Betreibern für das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm jetzt doch eine Umweltverträglichkeitsprüfung "aufigedippelt". Auch der Anstieg bei den E-Autos freut Naturschützer.

Doch beißt sich da nicht die Katz’ in den Schwanz? Gut, wenn weniger des sau(b)er verdienten Geldes an die Saudis verhökert wird und die sauberen E-Tankstellen wie die berühmten Schwammerl auf der Koralm aus dem Boden schießen – doch wo soll all der saubere Strom für die saubere E-Mobilität herkommen, wenn gerade Wasserkraftwerke wiederum als umweltfeindlich boykottiert werden? Ach ja, da wäre noch die unendliche Geschichte mit dem Atomstrom aus Krško, den könnte man ja vielleicht doch noch importieren, wenn das Werkl schon nicht wegzukriegen ist – zumindest so lange, bis uns das ganze Ding sauber um die Ohren fliegt.