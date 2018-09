Zehn Jahre Lebenswerkstätten Stainz

22.09.2018, 17:28 Uhr

Bei der Jahreshauptversammlung wurde Ursula Gerhold als Obfrau bestätigt.

Am Vormittag konnten sich die Besucher einer Führung durch Räumlichkeiten und Außengelände anschließen, der Nachmittag war prall gefüllt mit Fachvorträgen und Impulsreferaten.Äußerst spannend gestaltete Ursula Gerhold die Entstehungsgeschichte der Lebenswerkstätten Stainz. Zur Erklärung des Vereins deutete sie die Homepage www.lebenswerkstaetten-stainz.at um. Warum? „Es gab viele kleine Schritte“, wollten die Protagonisten über herrschende Umstände nicht jammern, sich aber gleichzeitig Unzulänglichkeiten und Zerstörerischem in den Weg stellen. Was? Es sollte eine bewusste Form der Wertschätzung Platz greifen, in die sich jeder Player mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. Wofür? „Unsere Tätigkeit umfasst die Ebenen Erde, Natur und Leben“, stellte Gerhold Werte wie Zufriedenheit, Selbstversorgung und Arbeitsteilung in den Mittelpunkt. Für das „at“ wählte Ursula Gerhold die Übersetzung aktives Tun: „All diese Dinge fanden Eingang in unsere Statuten.In der Jahreshauptversammlung skizzierte sie die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Ein Highlight: Die Zertifizierung bei Austria Bio Garantie, die im Spätherbst real wird.Den Kassabericht trug Daniela Stering vor. Recht zügig ging die Wahl des Vorstandes vor sich, der eingebrachte Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen: Ursula Gerhold, Johann Höller, Brigitte Berghofer, Brigitte Haas, Daniela Stering, Herbert Haslinger, Alexandra Koch, Michaela Schäffer, Dagmar Högler, Martin Wicht.Zu Punkt Allfälliges wurde die Anstellung eines Lehrlings für die Lebenswerkstätten angeregt. In seiner Grußadresse gab Bürgermeister Walter Eichmann seiner Freude über so viele im Verein Engagierte Ausdruck. „Es ist sehr viel Idealismus zu verspüren“, dankte er allen Beteiligten für ihre Bemühungen.