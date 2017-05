Zeit-Hilfs-Netz Stainz mit Stammtisch Nummer 1

08.05.2017, 21:25 Uhr

Eifrig wurden Beitrittserklärungen ausgefüllt.

Vor knapp drei Wochen wurde das Zeit-Hilfs-Netz Stainz aus der Taufe gehoben. Zur Erinnerung: Bei dieser Art von Nachbarschaftshilfe geht es um den Austausch von wechselseitig geleisteten Tätigkeiten. Etwa: Du besorgst mir einen Behördenweg, ich bereite dir ein Mittagessen zu. Oder: Ich brauche jemanden, der mir den Computer erklärt, dafür kann ich stundenweise auf deine Kinder aufpassen.Am vergangenen Montag fand der erste Zeit-Hilfs-Netz-Stammtisch (nächster Termin 12. Juni, 17.30 Uhr, Stainzerhof) statt. „Ich habe einige Unterlagen mitgebracht“, ging es für Johanna Reinbrecht von der Landentwicklung Steiermark um die Beantwortung von anstehenden Fragen und den praktischen Einstieg in das Netzwerk. „Inserate sind auch digital möglich“, verriet sie, dass jedes Mitglied einen Internetzugang bekommt, mit dem Angebot (Ich bringe ein) und Nachfrage (Ich nehme in Anspruch) deponiert werden können. Mitglied kann jedermann werden, Jugendliche von 14 bis 24 Jahren zahlen keinen Mitgliedsbeitrag.Eifrig wurden im Verlauf des Treffens die Beitrittserklärungen ausgefüllt und auch die ersten Inserate platziert. „Je größer die Gruppe“, so Reinbrecht, „desto mehr Tauschaktivitäten gibt es.“ So sah es auch Eveline Leinich, die Koordinatorin für Stainz, die als Ziel formulierte, viele Jugendliche einzubinden. „Tragen wir die Idee gemeinsam weiter“, schloss sie mit der Bitte, möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu begeistern. Eveline Leinich ist für Anfragen unter (0699) 12074996 zu erreichen.