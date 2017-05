Die VP Frauen Bezirk Deutschlandsberg stürmten das Landhaus

10.05.2017, 12:21 Uhr

Eine Damenriege der Bezirks-ÖVP machte sich zu einem Ausflug nach Graz auf.

Auf Einladung der VP Frauen Landesleiterin 2. Landtagspräsidentin Manuela Khom haben sich die VP Frauen rund um Bezirksleiterin Hermelinde Sauer, die den Ausflug auf die Beine gestellt hat, und die Wieser Vizebgm.in Theresia Koch auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht. Nach dem Empfang durch Landesgeschäftsführerin Michaela Hartner, erläuterte diese in einer geschichtlichen Zusammenfassung die Besonderheiten rund um das Landhaus. Die Besuchstour führte weiter in Richtung Sitzungssaal des Steirischen Landtags, um an der Landtagssitzung teilzunehmen. Höhepunt dieser Sitzung war die Wahl von Barbara Eibinger Miedl zur neuen Landesrätin. Auch ließ es sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nicht nehmen, die VP Frauen aus Deutschlandsberg persönlich zu begrüßen.

Speis' und Small Talk

Nach dem Mittagessen im Restaurant Gösserbräu trafen sich die Deutschlandsbergerinnen mit Manuela Khom zu einem Small Talk im ÖVP-Klub.Der Nachmittag wurde für eine Stadtführung durch die Grazer Altstadt bzw. für einen kleinen Einkaufsbummel genutzt.