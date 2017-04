Frauental: Maibaumaufstellen und Maifeier mit Bundesminister Hans Peter Doskozil

30.04.2017, 15:34 Uhr

Am Samstag, dem 29. April stand unter der Organisation der SPÖ Ortsorganisation Frauental die traditionelle Maifeier verbunden mit dem Aufstellen des Maibaumes vor dem Gemeindeamt im Mittelpunkt.

Viele Hände halfen auch heuer wieder mit, dass der Maibaum nach sorgfältiger Schlägerung und Transport für den Tag des Aufstellens im Gelände des Bauhofes wieder entsprechend geschnitzt und mit einem grünen Kranz zu versehen wurde. Gespendet wurde der diesjährige Maibaum mit einer Gesamtlänge von 25,70 Metern in dankenswerter Weise von der Familie Hainzl Jauk.Mit dem Pferdegespann von Siegfried Pracher, kräftigen Helfern der SPÖ Ortsorganisation und des Eisschützenvereins sowie unter Klängen des Musikvereins Marktmusikkapelle unter Kapellmeister Oskar Lenz wurde der Maibaum zunächst vom Bauhofgelände zum Platz vor dem Gemeindeamt gebracht.Unter fachlicher Anleitung von „Maibaumchef“ Gerhard Puntigam und vielen fleißigen Helfern, wurde mit dem Aufstellen des Maibaumes begonnen und unter musikalischer Begleitung der Musikkapelle Frauental unter Beifall der Gäste in die vorgesehene Halteöffnung vor dem Gemeindeamt gebracht.Nachdem der Baum letztlich sicher fixiert war, konnte SPÖ-Ortsparteivorsitzender Michael Nebel neben zahlreich erschienenen Gästen allen voran den BM für Verteidigung und Sport Hans-Peter Doskozil, NAbg, Beppo Muchitsch, LAbg. Bernadette Kerschler, Bgm. Bernd Hermann Vizebgm. Günter Steinbauer, Ehrenringträger Altbgm. Ernst Strohmeier, Gerhard Fink als Obmann des Pensionistenverbandes sowie die Vertretung der Volksschule, des Gemeinderates, Kinderhauses und Kindergartens und der Feuerwehren Frauental, Schamberg und Freidorf mit HBI Bernd Kiefer Mag. Thomas Prattes und HBI Wolfgang Fellner begrüßen. Ebenso hatten Abordnungen des ÖKB Frauental und der Kam. V. Edelweiß Aufstellung genommen.NAbg. Beppo Muchitsch dankte für die Aufrechterhaltung der Tradition zum Tag der Arbeit und verwies auf vor 127 Jahren, wo Arbeiter begannen sich für den 8 Stunden Tag und Arbeitnehmerrechte zu kämpfen. Vieles wurde erreicht, heute steht u.a. ein 12-Stunden-Tag, Arbeitszeitflexibilisierung und Digitalisierung als neue Herausforderung an.Nicht unerwähnt ließ NAbg Muchitsch die dramatische Lage bei PPC Insulators Austria, wo 160 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren werden. So gilt es für die Mitarbeiter das Bestmöglichste herauszuholen.BM Hans Peter Doskozil verwies auf die Tradition des 1. Mai, den Tag der Arbeit der besondere Identität verleiht. Wir sind im letzten Jahrhundert gut gefahren jetzt müssen wir uns jedoch neuen Herausforderungen wie Sicherheit, Asylwesen, oder Digitalisierung stellen. Ebenso sind klare Regelungen und Verantwortung bei Migration zu treffen, aber auch soziale Werte, hochzuhalten. In der arbeitsmarktpolitischen Frage, aber auch bei in der Sozialpolitik und Sicherheit hat auch der Staat Verantwortung zu tragen. Mit dem traditionellen Lied der Arbeit ging die Maifeier in Frauental zu Ende. Anschließend nahm sich BM Doskozil Zeit für persönliche Gespräche, nahm auch die Einladung in den Frauentalerhof gerne an und dankte für einen schönen Tag, den er in der Süd und Weststeiermark verbringen durfte.Text und Foto(s): Josef Strohmeier