Männertreu für Stainzer Mütter

14.05.2017, 09:15 Uhr

Die FPÖ-Ortsgruppe verteilte Blumen in Blau.

Für die Mitglieder der FPÖ-Ortspartei mit Obmann Wolfgang Krammer wäre es undenkbar gewesen, den Muttertag verstreichen zu lassen, ohne den Müttern, Großmüttern und Frauen mit einem Blumengruß die Referenz zu erweisen. Als Präsent hatten sie sich für die Blaue Lobelie, auch Männertreu genannt, entschieden.„Die Akzeptanz war zufriedenstellend“, zog Krammer eine positive Bilanz der Aktion. An den Ständen am Samstag auf dem Hauptplatz und vor den Geschäften Spar-Markt, Hofer und Orthaber und dem freitägigen Standort in Marhof herrschte eine gesellige Stimmung. „Wir haben auch den Betrieben einen Besuch abgestattet“, freute sich etwa Sabrina Kainz über das wohlwollende Echo.Dabei: So harmlos wie sich das Männertreu gibt, ist es gar nicht. Über die Treue der Blume, die bis in den Herbst hinein blüht, gibt es keinen Zweifel. Dass die bodendeckende Pflanze aus der Familie der Glockenblumengewächse giftig ist, hat sie wohl verschwiegen. Aber: Zum Essen oder Verkosten ist sie schließlich nicht da.Als Präsent erfüllte die „lobelia erinus“ ihren Zweck allemal. „Ich bin selber keine Mutter“, gestand etwa Sabine Reinisch ein, „den Blumenstock nehme ich für meine Mutter aber gerne mit.“ Wurde auch über Politik gesprochen? „Am meisten wurden wir über die vermeintlichen Neuwahlen angeredet“, stellte sich Sabrina Kainz hinter die Aussage von Bundesobmann Heinz-Christian Strache, der sich ja einen baldigen Volksentscheid wünscht.