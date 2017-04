Neuer ÖVP-Vorstand in Wettmannstätten

25.04.2017, 15:05 Uhr

Belebung der Landjugend

Revue von Amon

Einstimmige Wahlen

Als Ziele für die nahe Zukunft nannte Neger die Generalsanierung der Volksschule, die mit 22. Mai beginnt, die Fertigstellung der Kreisverkehrsgestaltung und die noch stärkere Einbindung der Jugend. "Die Neubelebung der Landjugend steht ebenso am Programm", freute sich Neger. "Diese ganzen Projekte für die Bewohner können nur durch den großartigen Zusammenhalt der Gemeinderäte auf Schiene gebracht werden", so der Bürgermeister weiter.Bezirksparteiobmann und Nationalratsabgeordneter Werner Amon berichtete als Ehrengast über die personellen Veränderungen im Bezirk und im Land. Er ließ auch seine ersten Monate als ÖVP-Generalsekretär Revue passieren. "Mit der Unterstützung der Funktionäre ist es gelungen, die ÖVP wieder dort zu positionieren, wo ihre Werte klar hervorgehen", so Amon. "Die Österreicher sollen mit Mut ihre Träume und Visionen realisieren können und dabei auf einen sicheren Staat mit den bestmöglichen Voraussetzungen vertrauen dürfen." Die Migrationsbewegung sei laut Amon sicher nicht nationalstaatlich, sondern auf lange Sicht nur zumindest gesamteuropäisch zu lösen. Dafür will sich die ÖVP mit europäischen Schwesterparteien weiterhin einsetzen.Bürgermeister Neger stellte sich erneut der Wahl der Ortsparteiobmanns und wurde einstimmig bestätigt. Auch der restliche Vorstand wurde mit 100 Prozent der Stimmen neu gewählt. Elfriede Fandl, Peter Haring, Klaus Herunter, Helmut sowie Karin Kriegl fungieren als Stellvertreter von Neger. Richard Pommer wird in Zukunft das Organisationsreferat der Ortspartei führen. Als Finanzreferentin wird Brigitte Heiserer tätig sein. Die Schriftführung wird Ulrike Neger, das Referat für Öffentlichkeitsarbeit Neger selbst führen. Für die wichtige Aufgabe der Finanzprüfung werden Josef Gegg und Franz Lari verantwortlich sein.Weitere Mitglieder des Ortsparteivorstandes sind Manfred Mitteregger, Karl Hutter, Thomas Mörth und Alois Güttinger. Die unterschiedlichen Teilorganisationen, die keine örtlichen Obleute stellen, werden im Vorstand durch Reinhold Prattes, Gerhard Vötsch, Maria Pommer und Erich Schenk vertreten.