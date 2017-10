ÖVP gewinnt bei den Briefwählern im Bezirk Deutschlandsberg

16.10.2017, 18:11 Uhr

Das Endergebnis der Nationalratswahl für den Bezirk Deutschlandsberg inklusive der Wahlkarten.

ÖVP klar Erster

Am Montag wurden von der zuständigen Bezirkswahlbehörde in Deutschlandsberg die Wahlkarten für die Nationalratswahl ausgezählt. Insgesamt wurden 6.937 Wahlkarten ausgegeben, fast 3.000 mehr als bei der Wahl vor vier Jahren. Dadurch erhöhte sich die endgültige Wahlbeteiligung auf 79,7 %, eine Steigerung gegenüber den 74 % von 2013.Die meisten Stimmen bei den Briefwählerinnen und Briefwählern holte sich die Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei mit 2.353. Dahinter folgen FPÖ (1.850) und SPÖ (1.680). Dann kommen schon NEOS (381) und die Liste Pilz (260) noch vor den Grünen, die traditionell bei Briefwahlen immer stark waren. Sie holten aber trotz der höheren Anzahl an abgegebenen Wahlkarten nicht einmal die Hälfte der Stimmen von 2013 (211 statt 499).

FPÖ bleibt vorne

Nationalratswahl 2017 : Wahlergebnis Deutschlandsberg



Am Endergebnis ändert das alles aber nichts mehr. Die FPÖ verliert noch über einen Prozentpunkt, bleibt aber denkbar knapp vor der ÖVP. Die SPÖ legt noch ein wenig zu, auch NEOS und Pilz können sich noch einmal steigern. Auch Grüne, KPÖ und GILT gewinnen Zehntelprozentpunkte im Vergleich zum Ergebnis nach Auszählung der Wahllokale. So sieht das Endergebnis für den Bezirk Deutschlandsberg nach Auszählung der Wahlkarten aus: