Spitzentreffen zur Regionstour in Lannach

26.04.2018, 14:49 Uhr

Die vierte Station der Regionstour von LH-Stv. Michael Schickhofer und LR Barbara Eibinger-Miedl erfolgte in der Steinhalle Lannach.

LANNACH. Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl waren Anfang der Woche im Rahmen ihrer Regionstour zu Gast in der Südweststeiermark. Moderator Oliver Zeisberger führte in der Steinhalle in Lannach vor mehr als 100 Interessierten, darunter Ehrengäste wie LAbg. Bernadette Kerschler, LAbg. Helga Kügerl und LAbg. Peter Tschernko durch den Abend. Nach der kurzen Begrüßung folgten Interviews und Kurzreferate der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter zu den Themen Wirtschaft, Tourismus, Europa sowie Wissenschaft und Forschung. Jede und jeder Anwesende konnte währenddessen per SMS Fragen einsenden, die anschließend erörtert und diskutiert wurden.

Feuer für die Entwicklung der Regionen

Gute Jobs als Vorraussetzung



„Lebens!Nah" für kleine Unternehmen

Schickhofer unterstrich in seinem Statement die Wichtigkeit von starken steirischen Regionen und des neuen Regionalentwicklungsgesetzes: „Ich brenne für die Regionalentwicklung. Denn dabei geht es um Gerechtigkeit. Es geht darum, allen Steirerinnen und Steirern Chancen zu ermöglichen, ob am Land oder in der Stadt, ob jung oder alt. Vor allem für die Jugend ist das enorm wichtig. Dafür brauchen wir vor Ort Arbeitsplätze, von denen man gut leben kann. Deshalb haben wir 30 Millionen Quadratmeter hochwertigster Flächen für Industrie und Gewerbe in allen Regionen zur Verfügung gestellt, um schnell und unbürokratisch Betriebe ansiedeln zu können. Es braucht auch beste Infrastruktur, offline und online. Wir investieren massiv in den Breitbandausbau und den öffentlichen Verkehr. Mit dem neuen, österreichweit einzigartigen Regionalentwicklungsgesetz bekommen die steirischen Regionen noch einmal einen zusätzlichen Turbo. Die Zukunftsvision ist klar: Alle Menschen in der Steiermark sollen dort wo sie wohnen ein gutes Leben führen können." Der kürzlich ins Leben gerufene „Frauen-Call" stellt eine Million Euro für Projekte, die das Leben von Frauen in den steirischen Regionen stärken sollen, zur Verfügung und ist für Schickhofer ein wichtiger Meilenstein für die Stärkung der Regionen.Für Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl sind Arbeitsplätze in der Region beziehungsweise in einer pendelbaren Distanz die wichtigste Grundvoraussetzung dafür, dass die Menschen in der Region bleiben und leben können. „Das betrifft speziell meine Ressorts Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung sowie Europa - denn ohne EU-Förderung gäbe es beispielsweise keine schlagkräftige Wirtschaftsförderung. Um hier gemeinsam erfolgreich handeln zu können, brauchen wir eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen Regionen und den Ressorts auf Landesebene."Die Angebote der Wirtschaftsförderung werden heuer durch spezielle „Innovationscoaches" verstärkt in die Regionen getragen. „Wir wollen - auch außerhalb der bestehenden Impulszentren - vor Ort bei den Betrieben in den Regionen und Gemeinden sein, beraten und unterstützen sowie uns aktiv in Regionalentwicklungsprojekte einbringen", so die Landesrätin.Weitere Schwerpunkte sind der Ausbau des erfolgreichen SFG-Nahversorgerförderungsprogrammes „Lebens!Nah", durch das jährlich rund 1200 steirische Klein- und Kleinstunternehmen in den Regionen bei Investitionen unterstützt werden. Betriebe und Tourismusverbände sollen bei der Vermarktung durch digitale Plattformen unterstützt werden. Darüber hinaus unterstützt das Tourismusressort Unternehmen und Verbände, die sich vor Internetkriminalität schützen wollen, mit einem eigenen Förderprogramm. Um den Bürgerinnen und Bürgern in den Gemeinden Europa und die Europäische Union näher zu bringen, soll das bestehende Netzwerk der 167 EU-Gemeinderäte weiter ausgebaut werden. Auch die Förderaktion für Schulklassen, die nach Brüssel oder Straßburg reisen, wird fortgesetzt.Regionsvorsitzende LAbg. Helga Kügerl unterstrich: „Die Südweststeiermark gehört bereits jetzt zu den attraktivsten Wirtschafts- und Wohnstandorten der Steiermark. Um in diesem Wettbewerb aber weiterhin bestehen zu können, Bedarf es gemeinsamer Anstrengungen. Gerade unsere regionalen Arbeitskräfte sind ein herausragender Standortfaktor, weshalb es gilt die Ausbildungsstandorte in der Region zu stärken." Regionsvorsitzender Stv. LAbg. Peter Tschernko betonte die Wichtigkeit des Breitbandausbaus. „Die Anstrengungen zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur müssen weiter verstärkt werden. Wir als Region gehen daher aktiv in die Planung für eine flächendeckende Versorgung und hoffen diese zusammen mit dem Land Steiermark umsetzen zu können."