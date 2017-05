Umweltverträglichkeitsprüfung für größtes Pumpspeicherkraftwerksprojekt in Österreich

05.05.2017, 13:51 Uhr

Für das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm ist jetzt doch eine Umweltverträglickeitsprüfung anberaumt.

DEUTSCHLANDSBERG. Dass der Verwaltungsgerichtshof jetzt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich einer UVP-Prüfung für das geplante Koralm-Pumpspeicherkraftwerk bestätigt hat, ist für die Grüne Umweltsprecherin LAbg. Sandra Krautwaschl „eine erfreuliche und nachvollziehbare Entscheidung“.Denn zur Erinnerung: Schon 2013 wurde per Bescheid festgestellt, dass das Pumpspeicherkraftwerk eine Umweltverträglichkeitsprüfung braucht, da „erheblich negative Auswirkungen auf das ,Landschaftsschutzgebiet Nr. 1 Koralpe‘ zu erwarten sind. Daraufhin hatte die Landesregierung das „Landschaftsschutzgebiet Nr. 1“ dahingehend abgeändert, dass das geplante Pumpspeicherkraftwerk plötzlich außerhalb des Gebietes liegt… Dass diese Vorgangsweise nicht durchgegangen ist, „ist wirklich erfreulich – danke an den Umweltdachverband, an WWF/Ökobüro und an VIRUS, dass sie gegen den negativen UVP-Feststellungsbescheid der Landesregierung erfolgreich Beschwerde eingebracht haben“, so Krautwaschl, denn „immerhin handelt es sich bei diesem Projekt um das größte österreichische Pumpspeicherkraftwerksprojekt!“