1. Klasse: „Auf Urlaub fahren die nicht miteinander …“

30.04.2018, 10:32 Uhr

Dieser Sager eines Zuschauers charakterisierte die Partie von Tabellenführer Stainz in St. Josef sehr treffend.

Von Anfang an viele kleine Gehässigkeiten, versteckte Fouls, Provokatioen und eine spürbare Affinität der beiden Teams. Tabellenführer Stainz war die klar bessere Mannschaft, traf nach 28 Minuten durch Manuel Konrad aus abseitsverdächtiger Position zur Führung und legte durch Vasile Paul gleich zum 0:2 nach (29.). Während bei Stainz David Reisinger und Dino Kresinger spielerisch auffielen und die Stainzer im Feld dominierten, versuchten die Gastgeber mit weiten Bällen auf Adis Mustafic und Aziz Kanuric zum Erfolg zu kommen. Konrad, der sich in ständigen Zweikämpfen mit der St. Josefer Abwehr aufrieb, musste kurz vor der Pause mit einer Muskelverletzung ausscheiden. St. Josef attackierte kompromisslos, der Klassenunterschied war allerdings zu deutlich: Nach Seitenwechsel waren für Stainz Herbert Klemen (50.) und zwei Mal Paul (63., 90.) erfolgreich. St. Josef fightete, mehr als die Treffer durch Christian Ulrich (64.) und Kanuric (87.) waren allerdings nicht drin. Alles in allem ein mäßiges Fußballspiel, allerdings mit einem überdurchschnittlichen Aggressionslevel, einem auffallend unaufgeregten Schiedsrichter Senaid Covic und einem verdienten 5:2-Sieger aus Stainz.

Blamage für St. Martin

Nachtragsspiele in der 1. Klasse

Grenzland schoss sich gegen Edelschrott den Frust von der Seele: 5:0 durch Senad Jahic (10.), Uros Neumeister (21., 58.), Sebastian Wippel (47.) und Kevin Temmel (69.). Man bleibt allerdings weit von der Tabellenspitze entfernt, trotz des Unentschiedens von Herbstmeister Heimschuh. Beim 2:2 in St. Andrä büßten die lange Zeit als Tabellenführer agierenden Leibnitzer zwei wichtige Punkte ein (Martin Gründler (21.), Christoph Reiterer (48.) bzw. Zoran Pavlovic (54.), Marco Kaufmann (58.). Die Kaderqualität sollte allerdings zumindest für Platz zwei reichen, auf Lankowitz sind es aber nur mehr vier Punkte Vorsprung: Wies musste gegen die Voitsberger die nächste Niederlage verdauen, diesmal durch einen Elfmeter von Daniel Movia (57.). Blamiert hat sich St. Martin i.S.: Beim Tabellenschlusslicht in Kainach verloren die St. Martiner mit 0:1 (Stefan Beingrübl, Elfm./61.) - der erste Saisonsieg der Voitsberger.Stainz kann im Nachtragsspiel bei Köflach II (Dienstag, 14 Uhr) die nächsten Punkte holen. Grenzland hat in St. Johann/S. (17 Uhr) die Möglichkeit, Boden gut zu machen. Wies, mittlerweile auf dem zwölften Tabellenplatz angekommen, empfängt schon heute (19 Uhr) St. Josef.