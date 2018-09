1. Klasse: Lankowitz verliert, behält aber die Ligaspitze

17.09.2018, 10:49 Uhr

Trotz 0:2 in Stallhofen bleibt Lankowitz in der 1. Klasse West ganz vorne. St. Josef verliert in St. Johann.

In der 1. Klasse West holte sich Tabellenführer Lankowitz beim 0:2 in Stallhofen (Stefan Pauritsch 56., Lukas Hiden 66.) kalte Füße, bleibt aber an der Tabellenspitze. St. Johann (2:0 gegen St. Josef durch Tore von Felix Jauk 18. und Renato Ternik 83.) könnte allerdings mit einem Sieg im Nachtragsspiel gegen Wies (11.11.) punktemäßig gleichziehen. Das gleiche gilt allerdings auch für das Team aus Wies, die gleich zwei Nachtragsspiele bestreiten muss und bei zwei Siegen ebenfalls zur Tabellenspitze aufrücken könnte. Die erste Partie gibt's schon am Dienstag (18.9., 19 Uhr) in Pistorf.

Die Tabelle könnte eng werden

Kainach machte mit Werndorf/Wildon/Dobl II kurzen Prozess und siegte mit 4:0. Köflach II gewann bei der SG Hengist mit 2:1, Edelschrott gewann gegen St. Andrä mit 3:2. Auch St. Nikolai schaffte gegen Mooskirchen II den Sprung an die Tabellenspitze nicht: Das 2:2 bedeutet wohl für beide Teams eher zwei verlorene als einen gewonnenen Punkt. Damit konnten beide Teams nicht zu Lankowitz aufschließen. Spannend ist die Liga aber auf alle Fälle, weil sieben Teams nach Verlustpunkten gerechnet innerhalb von drei Zählern an der Spitze liegen.