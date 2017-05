1. Klasse West: Ehrenhausen ließ Stainz vorbei ziehen

15.05.2017, 10:17 Uhr

Auch Grenzland rückt nochmal näher an die Tabellenspitze der 1. Klasse.

Grenzland machte mit dem 5:1 gegen St. Johann noch einen Schritt zur letzten Aufstiegschance, denn die Tabellenspitze der 1. Klasse West rückte durch das Spitzenspiel enger zusammen. DSC II trotzte dem bisherigen Leader Ehrenhausen in der Südsteiermark ein 0:0 ab. Der lachende Dritte ist dadurch Stainz, das die Chance in Kainach nutzte und sich mit einem 4:0 die Tabellenführung holte. Punktegleich mit Ehrenhausen haben die Stainzer dank der starken Offensive (82 Tore in 22 Spielen) das um 15 Treffer bessere Torverhältnis. Von der Papierform ist das Restprogramm für die Ehrenhausener um eine Spur leichter, doch Stainz hat eine starke, routinierte Mannschaft, die sich auch in der Fremde durchsetzen kann (bestes Auswärtsteam der Liga). Das wird auch in der vorletzten Runde in Deutschlandsberg gefordert sein, dann könnte DSC II oder Stainz eine Vorentscheidung im Titelkampf herbeiführen. Umfaller dürfen sich die ersten Drei keine erlauben, denn dann könnte Grenzland doch noch der lachende Vierte sein: In der letzten Runde muss der USV in Ehrenhausen ran.