3:3 - DSC und Frauental im Gleichschritt auf Platz 5

08.05.2017, 11:26 Uhr

Frauental punktet und verliert Stanzer

Nach der wetterbedingten Absage gegen den GAK musste der SV Frauental etwas warten, bis sie wieder in der Oberliga zum Einsatz kamen, am Freitag konnten sie aber einen Titelkonkurrenten der Grazer ärgern. In Thal lagen die Frauentaler 1:3 hinten und hatten Sebastian Stanzer verloren, der sich unglücklich die Hand brach und ins Krankenhaus musste. In der Schlussviertelstunde bewies die Mannschaft aber erneut Kampfgeist und erzielte noch zwei Tore zum 3:3-Endstand. Alle drei Treffer erzielte Gregor Furek, der damit bei 16 Saisontoren hält. Mit dem Punkt schob sich der SVF schon auf Rang fünf vor. Nächsten Dienstag (19.30 Uhr, Sportzentrum Weinzödl) wird das Spiel gegen den GAK nachgetragen.