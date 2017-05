Aktiver Denksport trifft auf regen Zuspruch

12.05.2017, 18:00 Uhr

Schachklub St. Martin im Sulmtal forciert Jugendarbeit und Meisterschaftsbetrieb.

ST. MARTIN IM SULMTAL. Seit bereits sechs Jahren führt Obmann Franz Fröhlich den Schachklub in St. Martin im Sulmtal. Begonnen hat das aktive Schachleben im ehemaligen Otternitzerhof von Inge Wippel, wo 2011 der Verein mit ursprünglich fünf Personen gegründet wurde. Das jetzige Vereinslokal ist der Martinhof unter der Familie Schoberleitner.Seitdem ist die Anzahl kontinuierlich gewachsen und zählt man momentan bereits mehr als 20 aktive Mitglieder, darunter erfreulicherweise acht Jugendliche.Gleich im Herbst 2011 nahm man aktiv an der Meisterschaft in der 1. Klasse Südwest teil, wo man insgesamt dreimal den 3. Platz belegen konnte. Seit der Saison 2016/17 spielt man auch mit einer Mannschaft in der 2. Klasse Südwest. Hier kamen auch schon Jugendspieler zum Einsatz.Zusätzlich wurden in diesen Jahren sieben Turniere in der Gemeinde durchgeführt, darunter dreimal das Sommer-Open im Kultursaal.

Ein Herzensanliegen ist die Jugendarbeit



Zug um Zug zum Spaß am Schach

Der talentierte Nachwuchs ist der Stolz des Vereines. Die aktive Förderung über ständiges Training durch den Obmann selbst sowie die Teilnahme an den verschiedenen Jugendbewerben und Turnieren lassen für die Zukunft einiges erwarten. Bereits erzielte Einzelerfolge sind der Beweis für den eingeschlagenen Weg. Im Sommer ist zusätzlich eine Schachwoche für Kinder geplant. Dbei besteht die Möglichkeit, sich mit den spannenden Gegebenheiten auf den umkämpften 64 Feldern vertraut zu machen und auch die vorhandenen Kenntnisse zu erweitern.Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung brachte dafür auch Bürgermeister Franz Silly die Anerkennung und den Dank für die geleistete Arbeit zum Ausdruck.Interessenten am königlichen Spiel – ob Anfänger oder Fortgeschrittene – melden sich bitte bei Franz Fröhlich unter Tel.: 0650/5404028 bzw. per mail: franz.froehlich@st-martin-sulmtal.gv.at.Informationen und Berichte über sämtliche Aktivitäten findet man auf der Homepage: www.schachklub-stmartin.at.