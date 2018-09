Bärenstarkes Finish brachte den Sieg

22.09.2018, 14:52 Uhr

Gebietsliga West: SC Stainz – UFC Söding 6:3 (2:2).

Unglaublich: Noch in Minute 86 hieß der Spielstand 3:3, bevor ein furioser Endspurt den Stainzern noch drei Tore einbrachte. Das Match bot viel Spannung, wenngleich das schnelle Führungstor durch Dominik Niederl (13.) aus einem satten Distanzschuss durchaus dem Spielverlauf der bisherigen Begegnungen entsprach. Mit dem Ausgleich durch Lukas Gartler (31.) aus einem Überheber und dem 2:1 durch Dominik Murg nach einem schnellen Konter zeigten die Södinger aber kräftig auf. Stainz nahm die Herausforderung an und entwickelte viel Druck. Der Ausgleich durch Dino Kresinger (45.) war hochverdient und brachte auch einen emotionalen Anschub.Das Hoch wirkte in die zweite Hälfte hinein, unmittelbar nach dem Ankick brachte Daniel Flechl nach einer schönen Aktion seine Stainzer wieder in Führung (46.). Allerdings: Die Gäste schafften erneut den Ausgleich, Dominik Kollmann entkam der nicht immer sattelfesten Stainzer Abwehr und fixierte das 3:3 (56.). In der Folge bemühten sich beide Mannschaften, die Chancen von Stefan Prath (58.) und Adrian Klade (81.) blieben aber die einzige Ausbeute.Doch dann folgte eine äußerst turbulente Schlussphase, wobei der „Tröpfler“ durch Dino Kresinger (86.) den ersatzgeschwächten Södingern jedes Selbstvertrauen nahm. Fast mühelos kamen danach Kresinger (89.) und Christopher Kowatschitsch (90.+3) zu ihren Toren.