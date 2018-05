Countdown zum 3. Reinischkogler Waldsaulauf 2018

04.05.2018, 16:46 Uhr

St. Stefan ob Stainz | Noch 2 Monate bis zum Start: Anmeldung auf www.waldsaulauf.at

„Das Irre Trailrunning und Trailwalk Event durch die Schilcherlandschaft mit Start in St. Stefan ob Stainz“ findet in wenigen Wochen in der größten Weinbaugemeinde der Weststeiermark seine Wiederholung.Am Samstag, 7. Juli ist es soweit und der dritte Geländelauf bzw. Walk in der Schilchergegend startet um 09:30 vom Dorfplatz St. Stefan ob Stainz in Richtung Reinischkogel bis zum Wirtshaus Jagawirt. Erfinder und Organisator Manfred Rainer: „Für die neuerliche Auflage werden haben wir uns ein besonders Geschenk für jeden Teilnehmer einfallen lassen“.

Es gibt zum Einen den knackigenüber eine Länge von ~9 km und ~500 Höhenmetern und zum Anderen den gemütlichenüber eine Länge von ~6 km und ~400 Höhenmetern. Weiters werden Kinderläufe über Distanzen von 400m bis 1200m Länge angeboten.Mit der Unterstützung vieler heimischer Betriebe gibt es um 25€ (Voranmeldung) ein Startsackerl sowie Geschenk und Verpflegung. Im Ziel beim Jagawirt in Sommereben genießt man nach dem Lauf die gemütliche Atmosphäre im Saugehege bei Waldsaugulasch von Werner Goach, Harmonikaklängen und wird mit einem Shuttletaxi zurück nach St. Stefan gebracht.Jeder Bürger ist eingeladen entlang der Strecke anzufeuern oder beim Jagawirt dem gemütlichen Ausklang beizuwohnen. Der Ortskern ist für den Startzeitraum am 07.07. von 08:30 bis 09:45 gesperrt.Das Waldsaulauf-Team dankt hiermit allen Sponsoren für die tolle Unterstützung in diesem Jahr.Weitere Informationen gibt es online auf www.waldsaulauf.at und bei Manfred Rainer 0664/4092393.