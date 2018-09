Der Turnverein Stainz startet voll durch

09.09.2018, 22:13 Uhr

Die Schnupperstunden im September sind kostenfrei.

Pünktlich zum Schulbeginn beginnen beim Union Turnverein Stainz die Übungsstunden. „Wir haben Angebote für alle Altersgruppen“, sind Obmann Gerhard Fließer und Sportlicher Leiter Günther Fließer happy, ausreichend Betreuungspersonal zur Hand zu haben. Denn: Turnen, Gymnastik, Bewegung sollen Spaß machen.Schauen wir das nach Alter gegliederte Angebot an. Die Kinder von zwei bis vier Jahren (Sport Kids 1 mit Beteiligung der Eltern) sind freitags (15.10 Uhr bis 16 Uhr) an der Reihe, anschließend werden die Kindergartenkinder (16-17 Uhr) betreut, bevor die Volksschüler (17 Uhr bis 18 Uhr) und die Mittelschüler (18-19 Uhr) an der Reihe sind und die Viertklässler der NMS (19 Uhr bis 20 Uhr) den Abschluss machen. Auch der Jugend zugerechnet: Kinder ab acht Jahren sind am Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr bei Latusch (Leichtathletik, Turnen) richtig.Das Angebot für Damen ist am Dienstag (18.30-19.30 Uhr) anberaumt, die Aktiv und Fit-Damen treffen sich am Mittwoch von 18 Uhr bis 19 Uhr. Was machen die Herren? Die Faustballstunde startet dienstags um 19 Uhr, für Ballspiele aller Art ist der Donnerstag von 20-21.30 Uhr vorgesehen. Ein gemischtes Publikum ist bei der ÖSTA-Leichtathletik-Gruppe am Donnerstag von 19-20 Uhr vorgesehen.Einen eigenen Bereich stellt der Judosport im Turnverein dar. Die Anfänger ab sechs Jahren trainieren montags und freitags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Fortgeschrittene sind jeweils anschließend von 18.30-19.30 Uhr an der Reihe, zeitlich den Abschluss bildet das Kampftraining von 19.30 Uhr bis 21 Uhr.