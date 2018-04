Die „Fledermäuse“ flogen zum Sieg

22.04.2018, 16:39 Uhr

Zehn Teilnehmer beim Mixed-Turnier des Volleyballvereins Stainz.

Einmal mehr zeigte der Volleyballverein Stainz, was es heißt, ein sportlich-unterhaltsames Turnier abzuwickeln. Gespielt wurde auf zwei gewonnene 25-er-Sätze, geleitet jeweils von einem nicht beteiligten Spieler als Schiedsrichter. Diese Methode bewährte sich, es gab – wohl auch wegen der sportlich-fairen Einstellung der Spieler keinen Anstand. Das kleine Finale entwickelte sich recht bald zu einer klaren Angelegenheit für die „Elektropflaumen“ und auch das Endspiel um Platz 1 blieb nur zu Beginn des ersten Satzes spannend. Danach dominierten die „Fliegenden Fledermäuse“ und holten sich dank einer deutlich besseren Offensivleistung den Sieg.Mit einem Applaus der Teilnehmer für den Union Volleyballclub Graz (erstmals österreichischer Meister) startete Turnierleiter Stefan Lemsitzer in die Siegerehrung. Er bedankte sich bei den Vereinen für ihre Teilnahme und ersuchte, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Von einem hoffentlich schönen Tag in Stainz sprach Bürgermeister Walter Eichmann in seinem Grußwort. Auch er hoffte, die Teams im nächsten Jahr wiedersehen zu können.Hier die Sieger, die sich über attraktive Preise freuen 1) Fliegende Fledermäuse, 2) VBV Stainz, 3) Elektropflaumen, 4) Mouseburger, 5) Fallfummler. Der Ehrenpreis - auch das spricht für ein unterhaltsames Turnier - für das beste Outfit & die beste Stimmung ging an die Smashed Potatoes.