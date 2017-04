Dunkle Wolken über St. Peter i.S.: USV vor dem Aus

28.04.2017, 10:11 Uhr

Der USV St. Peter braucht dringend einen neuen Obmann, sonst könnte der Traditionsklub schon bald nicht mehr in der Unterliga spielen.

Walter Glockengießer wird im September 70 Jahre alt. Seit seinem 23. Lebensjahr ist er Obmann beim USV St. Peter i.S. und seit zehn Jahren versucht er immer wieder, diese Aufgabe in jüngere Hände zu legen. Der pensionierte Volksschuldirektor schaut keineswegs wehmütig auf seine persönlichen Erfolge mit St. Peter zurück: „Wir haben es geschafft, als kleines Dorf bis in die steirische Landesliga vorzustoßen, unsere Jugendarbeit war vorbildhaft." Das Nachwuchszentrum Sulmtal wäre ohne Glockengießer nicht realisierbar gewesen: „Als Volksschuldirektor hab ich mit meinem Kollegen Hans Noak in zwei Schulen über viele Jahre meine Schüler für den Fußball begeistert und in meinen Verein integriert", erzählt der St. Peterer. Nun will er sich zurückziehen. "Mein Rücktritt als Obmann steht unwiderruflich fest", so Glockengießer, der noch einen Nachfolger sucht. Auch sein Vorstandskollege Oskar Kainacher weiß um die Aufgaben, die auf einen neuen Vorstand warten: „Ich bin nun seit 35 Jahren dabei, würde auch unter einem neuen Obmann meine Dienste anbieten, aber in einer nicht so verantwortungsvollen Position.“ Ähnlich äußert sich auch Glockengießer: „Wenn mich ein eventueller neuer Obmann braucht, werde ich selbstverständlich mitarbeiten.“

Fusion im Sulmtal

Die Zeichen stehen für den USV St. Peter derzeit aber nicht gut. „Eventuell gibt es einen Kandidaten, doch mehr kann ich im Moment nicht sagen“, so Glockengießer. Dass ein neuer Obmann ein ganzes Team aufstellen muss, ist ihm natürlich bewusst. Es könnte sogar eine ganz andere Lösung geben: Kontakte über eine eventuelle Fusion mit Schwanberg oder St. Martin wurden bereits aufgenommen, bei beiden Vereinen herrscht allerdings Funkstille. „Geredet wurde und wird viel", meint Glockengießer, eine Fusion gilt aber eher als unwahrscheinlich. Die einzige Chance, dass der USV St. Peter, der heuer trotz kleinem Kader eine Topsaison spielt, auch im nächsten Jahr mit einer Kampfmannschaft in der Unterliga West auflaufen wird, wäre ein arbeitsfähiger, neuer Vorstand. Der müsste sich allerdings bis zum 26. Mai konsolidieren, dann endet die Frist für Mannschaftsmeldungen beim StFV für die kommende Saison. Es wird eine Zitterpartie bis zum letzten Tag. Der Wunsch, jemanden zu finden, der St. Peter organisatorisch aus der Krise führt, ist wohl Vater des Gedankes. Es wäre allerdings jammerschade um einen Traditionsklub in der Weststeiermark, sollte er aufhören zu existieren. Hoffen wir das Beste.