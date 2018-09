Elternverein-Ehrung für Schilcherlauf-Teilnehmer

23.09.2018, 20:21 Uhr

Die besten Volksschüler wurden mit Pokalen belohnt.

Einen Hauch von Schilcherlauf verspürten die Kinder der Volksschule, als Obmann Andreas Gaich und Kassier Manfred Jamnig vom Elternverein Stainz in der Schule auftauchten. „Wir haben eine eigene Schulwertung gemacht“, verkündete Gaich, dass er für alle Kinder, die mitgelaufen und einen Spitzenplatz erreicht haben, Pokale vorgesehen hat. Mit der Aktion wolle er anregen, beim Schilcherlauf mitzumachen. Denn Bewegung und Laufen sind die beste Garantie, nicht krank zu werden. Ein zusätzlicher Anreiz könnte sein, dass 2019 die Auflage 30 des Schilcherlaufes absolviert wird.„Die ersten und zweiten Klassen vorne, die dritten und vierten hinten aufstellen“, lautete die Anweisung von Schulleiter Christian Kümmel, der die Aktion des Elternvereins als positiv einstufte. Auch wenn eine Aufgeregtheit in der Aula der Volksschule herrschte, gelang es den Kindern, sich zum Tisch mit den Pokalen durchzukämpfen, um ihre Trophäe in Empfang zu nehmen. Der Trost, für alle, die mit ihrer Laufzeit nicht weit genug vorne lagen? Es gab Süßigkeiten und die Zusicherung des Elternvereins, die Schulwertung im nächsten Jahr wieder durchzuführen.Hier sind die Sieger: Weiblich 7 Lara Unger, Sophie Koller, Lena Muhri; Männlich 7 Marius Weber, Benjamin Resch, Florian Scheucher; Weiblich 9 Linda Weber, Lea Lamprecht, Magdalena Klinger; Männlich 9 Julian Jamnig, Paul Theisl, Jaro Meschnark.