Frauental ist erster steirischer Meister

28.04.2018, 18:59 Uhr

Sechs Runden vor Schluss: Der SV Frauental ist Meister der Oberliga Mitte/West und steigt in die Landesliga auf.

Es war ohnehin nur mehr eine Frage der Zeit: Mit einem perfekten Frühjahr (sieben Siege aus sieben Spielen) ließ Frauental die Konkurrenz in der Oberliga immer weiter hinter sich. Wenn man Straß, Köflach und Gleinstätten überhaupt noch als Konkurrenz bezeichnen konnte: Aus sechs Punkten Vorsprung zur Winterpause wurden schon 20, auch nicht die direkten Duelle auswärts werden die Frauentaler am Weg in die Landesliga aufhalten können.

Torfestival in Köflach

Meister und Aufsteiger

Den Tabellendritten Köflach zerlegten die Frauentaler auswärts gleich mit 5:0. Nach 21 Minuten war alles klar (Gregor Furek 5., Timotej Petek 11., Alex Muster 21.), Sebastian Stanzer (50.) und nochmal Furek (71.) legten noch was drauf. Damit blieb rechnerisch nur mehr Gratkorn übrig, das den SVF noch einholen konnte. Die Gratkorner spielten gegen Rein aber nur 0:0.Damit stehen die ungeschlagenen Frauentaler schon sechs Runden vor Schluss als Oberliga-Meister fest - so früh wie sonst keine andere Mannschaft in der gesamten Steiermark. Nicht einmal in den unteren Klassen konnte sich ein Team bereits den Meistertitel sichern. Kein Wunder: Mit 17 Siegen aus 20 Spielen legten die Frauentaler einen rekordverdächtigen Lauf hin, vor allem für die fünfthöchste Spielklasse. Damit wird der SV Frauental in der kommenden Saison zum ersten Mal in der 45-jährigen Vereinsgeschichte in der Steirischen Landesliga spielen.