Frühling im Tenniscenter Stainz

22.04.2018, 08:39 Uhr

Schwerpunkt liegt in der Ausbildung der Jugend.

Das Frühjahr ist da, die Freiplätze sind hergerichtet, die Sportsaison kann in Angriff genommen werden. „Wichtig ist ein geregeltes Training“, setzen Coach Kerim Sijercic und sein Trainerteam einmal mehr auf die Jugend. Acht Einheiten umfassen die Kids-Trainingskurse, die in Stainz, aber auch in Deutschlandsberg und Frauental stattfinden werden. Hier die Termine: 7. Mai, 18. Juli, 17. September und 14. Oktober. Das Zusatzangebot: Gleichlaufend zu den Kinderterminen gibt es für Erwachsene anschließend ein profundes Trainingsangebot, das eine Relax-Phase mit Boccia, Pool, Fußball und Wohlfühlterrasse einschließt. Selbst Leihgeräte sind vorhanden, der Pro-Shop bietet auch einen Bespannungsservice an.Einen besonderen Hinweis verdient die Tennisakademie, bei der (aktuell sind 18 Spieler im Einsatz) ein kontinuierlicher sportlicher Aufbau im Fokus steht. Das Konzept ist auf ein Jahr ausgelegt, trainiert wird zweimal in der Woche. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Inkludiert ist die Teilnahme an den „Grand-Slam-Turnieren“ des Tenniscenters, die treffend „French Open“, „Wimbledon“ oder „US-Open“ heißen und exakt zum Termin der Namensgeber stattfinden. Eine Vorschau: Die „Stainz Open“ finden vom 10.-16. September statt.Auch für Erwachsene hat Kerim Sijercic, staatlich geprüfter Tennistrainer, maßgeschneiderte Trainingspakete (acht Einheiten) mit besonderer Schwerpunktsetzung geschnürt: für Technik, Matchspieler, Doppel-Spieler und Mentalbereich.