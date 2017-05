Fußball Rasensoccer in Stainz!

03.05.2017, 19:25 Uhr

Spielort war das völlig neu hergerichtetein Stainz (Inhaber Florian Messner), das neben dem Lokal auch eine tolle Außenanlage zur Verfügung hat. Neben einem Pool, 4 Tennisplätzen und einer Bocciabahn, gibt es auch eine Fußballplatz, der durch seine Größe und seiner Konstruktion als eine Art „Fußballkäfig“ gesehen werden kann. Gespielt wurde mit 2 Feldspielern und 1 Tormann. Der Belag ist Kunstrasen und daher wurde mit Hallenschuhen gespielt.

Insgesamtsorgten für sehr viele Tore, actionreiche aber immer faire Spiele. Die Vorrunde wurde in zwei 6er Gruppen ausgetragen. Die Top 4 jeder Gruppe qualifizierten sich für die anschließende KO-Phase. Die Vorrunde konnten die Teams „Austrian Spirit“, „Girls Power“, „Kreisligalegenden“ und „Die Wunderwuzzis“ nicht überstehen. In den anschließenden Viertelfinales konnten sich die Teams „Huansons“, „The Wix“, „FC Wurstsemmel“ und „1. FC Geigen“ erfolgreich durchsetzen und standen somit im Halbfinale. Ausgeschieden sind die Teams „Real DSC“, „S-Kalation“, „10 Minuten Freibier“ und „HV TDP Stainz“. Das erste Halbfinale entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit für das Team, dass sich mit einem 7:2 gegen diedas Finalticket sicherten. Im zweiten Duell setzte sich das Teamknapp mit 8:6 gegen dendurch und standen somit ebenfalls im Finale.Den 3. Platz sicherte sich dermit einem klaren 4:1 Erfolg. Im großen Finale setzte sich das Teamrund umknapp mit 6:5 durch und gewann somit dasBei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich der Turnierleiterbei allen Teams für die fairen Spiele, überreichte neben den Preisen für die Mannschaften auch noch den Titel des Torschützenkönigs. Diesen sicherte sichvom Team „The Wix“ mit 22 Treffern.Abschließend ergeht noch ein großes Dankeschön an dasund Inhaberfür die Möglichkeit, dieses Turnier veranstalten zu dürfen und auch an das tolle Ambiente und der perfekten Verpflegung durch ein Grillbuffet und zahlreichen kühlen Getränken. Nach den durchwegs positiven Reaktionen wird es auf alle Fälle wieder ein Fußballturnier der etwas anderen Art geben.