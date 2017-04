Gebietsliga West: St. Martin überrascht gegen St. Stefan

24.04.2017, 11:35 Uhr

St. Stefan ob Stainz verliert zum ersten Mal im Frühjahr, St. Martin holt den ersten Sieg in der Rückrunde.

Die bisher im Frühjahr so souveräne Truppe aus St. Stefan ob Stainz musste beim Vorletzten St. Martin eine bittere 0:3-Niederlage einstecken. Kaindorf holte dadurch mit einem 3:0 bei Söding den zweiten Platz in der Tabelle. Auch Hengsberg freut's: Der Leader hat nach dem 3:0 gegen Pitschgau schon acht Punkte Vorsprung, die gegen den ungeschlagenen Aufsteiger wohl nicht mehr aufzuholen sind. Der zweite Aufsteiger aus Wies hat ganz andere Sorgen: Beim 3:3 gegen Voitsberg II gab man ein kräftiges Lebenszeichen von sich, Kevin Doppler "schenkte" mit seinem Eigentor (84.) den Gästen aber einen Punkt. An Heiligenkreuz/Allerheiligen II zogen die Wieser immerhin vorbei. Die Südsteirer verloren trotz 30 Minuten Überzahl 1:2 gegen Dobl. Wettmannstätten holte ein wichtiges 1:1 bei Flavia Solva, das dem UFC mehr bringt als den Leibnitzern. Preding kommt weiter nicht in Tritt und wartet auf den ersten Frühjahrssieg: Diesmal gab's zuhause gegen St. Veit ein spektakuläres, aber frustrierendes 3:5 (0:3 nach 20 Minuten).