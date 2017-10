Gelungener Saisonstart für St. Martin i. S. in der 1. Klasse Südwest!

01.10.2017, 09:11 Uhr

Schachklub St. Martin im Sulmtal:

Auftaktsieg gegen Flavia Solva!

Der Saisonstart in der 1. Klasse Südwest verlief für die Denksportler aus St. Martin sehr erfreulich. Das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte konnte man sich gegen Flavia Solva durchsetzen! Mit vollen Punkten für Hans Graupp und Erich Grebenar sowie je einem Remis von Wolfgang Heinisch, Alfred Schramml und Franz Fröhlich war der Sieg mit 3,5 zu 2,5 Punkten sichergestellt. In der nächsten Runde wartet man zuhause auf die starke Mannschaft aus Leibnitz.

Julia Fabian in Gratwein am Podest!

Wieder ein toller Erfolg für unsere Nachwuchsspielerin! Gratwein war zuletzt Austragungsort der Steirischen Jugendrallye. In Gruppe B – Kategorie bis 850 Elo – erspielte Julia 6 Siege und 1 Remis bei nur einer Niederlage! Schlussendlich punktegleich Rang 2 unter den 28 Teilnehmerinnen mit einer ausgezeichneten Performance! Alle Vereinskollegen gratulieren sehr herzlich!