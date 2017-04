Kampfbetontes Unentschieden im Spitzenspiel

23.04.2017, 17:34 Uhr

1. Klasse West: SC Stainz - SV Ehrenhausen 1:1 (1:0).

Wie immer bei einem Unentschieden hadern beide Parteien mit dem Ergebnis. Doch diesmal dürfte die Punkteteilung tatsächlich gerecht sein. Die Stainzer trafen durch Markus Höll (13.) zwar die Latte, dasselbe Kunststück gelang in Hälfte 2 per Kopf aber auch Florian Atschko (72.). Dennoch: In der ersten Spielhälfte agierten die Hausherren initiativer und koordinierter, während die Ehrenhausener primär versuchten, mit weiten Pässen Sturmtank Fabio Schantl in Schussposition zu bringen. Es bedurfte aber eines Strafstoßes nach Foul von Tormann Markus Gröbacher, um in Führung zu gehen: Edis Ljubijankic verwertete im Nachsatz (22.). Was die Gäste vor allem einbrachten? Eine wenig zimperliche bis manchmal überharte Linie, die den Stainzern sichtlich nicht behagte. Aber: Dieser kompromisslosen Spielweise mit technischer Finesse zu begegnen, gelang den Hausherren an diesem Abend nicht. Sie hatten sogar Glück, dass René Kleindienst knapp vor dem Pausenpfiff eine 100-%-Chance nicht verwertete.Nach Wiederbeginn änderte sich an der Spielauffassung der Mannschaften wenig. Stainz versuchte nach wie vor mit spielerischen Mitteln, die Partie zu bestimmen, während Ehrenhausen unverändert auf seine Robustheit setzte. In Minute 68 hatten sie damit Erfolg: Nach einem individuellen Fehler in der Abwehr hatte Kleindienst kein Problem, auf 1:1 zu stellen (68.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, obwohl Stainz durch Dominik Niederl mit einem Distanzschuss die Stange traf (78.). Pech hatte Daniel Flechl, er musste nach einem intensiven Zweikampf verletzt ausscheiden (47.).