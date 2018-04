Kerstin Fabian ist U14 Landesmeisterin!

21.04.2018, 19:20 Uhr

An 4 Spieltagen wurden im Leibnitzer Jugendgästehaus die neuen MeisterInnen im Jugendschach in der Kategorie U14 gekürt.konnte sich erwartungsgemäß durchsetzen, die Konkurrenz erwies sich aber als sehr spielstark., er spielte stark auf undreihten sich knapp dahinter.Bei den Mädchen ging der Sieg an, dahinter folgtenund