Landesliga: Frauental weiterhin ohne Konstanz

24.09.2018, 10:52 Uhr

Mit fünf Verletzten war für Frauental auch zuhause gegen Pöllau nichts zu holen.

Unter der Woche gab's bereits ein 3:1 bei den Lafnitz Amateuren und dann am Wochenende den nächsten Dämpfer: Ohne Alexander Muster, Timotej Petek, Gregor Furek und Valentin Schantl mussten die Frauentaler ein schwieriges Heimspiel gegen Pöllau befürchten. Obwohl die Oststeirer selbst erst einen Saisonsieg vorzuweisen hatten, wurden diese Befürchtungen letztlich Realität. Frauental konnte von Beginn an das Spiel nicht unter Kontrolle bringen, die keineswegs überragenden Gäste erkannten relativ rasch, dass die ersatzgeschwächten Hausherren recht harmlos agierten und setzten die Gastgeber ordentlich unter Druck.

Noch ein Verletzter

Keine Torchancen mehr

Pöllaus Goalgetter Jernej Leskovar (sechstes Saisontor) traf nach gut einer Viertelstunde zur Führung und mit dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Florian Eibinger verlor der SVF völlig die Ordnung. Da und dort sah man bei Frauental noch so etwas wie offensive Versuche, doch mit dem Treffer von Igor Segovic mit dem Pausenpfiff war die Partie für die Hausherren so gut wie verloren. Nach Seitenwechsel kamen die Frauentaler zwar motiviert aus der Kabine, das Wollen hielt aber mit dem Können nicht mit, geblieben ist eine unterdurchschnittliche Leistung ohne entscheidende Impulse für das Spiel.Zu deutlich zeigte sich das Fehlen von vier Leistungsträgern, Sebastian Stanzer rieb sich in Zweikämpfen auf, war auf sich allein gestellt allerdings chancenlos gegen die gut gestaffelte Abwehr der Pöllauer, die sehr konsequent verteidigte. Der Treffer zum 3:0 für die Gäste durch Josip Lepen (85.) entsprach auch der Höhe nach den gezeigten Leistungen. Trotzdem: Der SVF hat bislang neun Punkte und rutscht ein wenig in der Tabelle ab, doch wenn wieder der gesamte Kader zur Verfügung steht, sollte man sich aus den unmittelbaren Abstiegsrängen wieder befreien können.