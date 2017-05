Lauffrauen on Tour: 1. Platz beim Welschlauf

09.05.2017, 15:11 Uhr

Mit Angelika Irsigler, Angelika Rubitzko, Anita Miedl, Petra Höfferl und Gabi Görtler sowie in Begleitung von Birgit Wieland war das Tullner Gretzlteam "Lauffrauen on Tour" beim Halbmarathon erfolgreich. Die vielen gemeinsamen Trainings haben sich ausgezahlt, denn die "Lauffrauen on Tour" siegten trotz anspruchsvoller Strecke - immer sind knapp 400 Höhenmetern auf 22 km zu bewältigen - bei der weiblichen Teamwertung mit einer Zeit von 2 h 14 Min.Nächstes Jahr geht der Welschlauf in die entgegengesetze Richtung und die Tullner Lauffrauen sind bestimmt wieder mit dabei.