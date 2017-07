Martin Hauptmann in Oisnitz erneut zum Landesmeister gekürt

17.07.2017, 15:37 Uhr

Martin Hauptmann vom Reitsportzentrum Süd in Oisnitz konnte auf seinem "Frechdachs" erneut den Landemeistertitel verteidigen. Auch die Mannschaft vom Reitsportzentrum Süd ist siegreich hervorgegangen.

Die Ergebnisse im Detail:

ST. JOSEF. Am vergangenen Wochenende fanden im Reitsportzentrum Süd in Oisnitz die Steirischen Landesmeisterschaften in der Dressur (Allgemeine Klasse, Mittelschwere Klasse und Mannschaft) statt.Bis zuletzt war es ein heißer Kampf um die Medaillen – schlussendlich konnten sich aber die Titelverteidiger durchsetzen. So gewann Martin Hauptmann auf seinem "Frechdachs" erneut vor Jacqueline Toniutti auf Sandrose die Allgemeine Klasse (Klasse Grand Prix) und Martin Flecher siegte diesmal auf Figo in der Klasse M. Die Mannschaftsmeisterschaften gewannen die Hausherren aus Oisnitz.Martin Hauptmann auf Frechdachs – gesamt 142,779 %Jacqueline Toniutti auf Sandrose – gesamt 138,497 %Isabella Willibald auf Del Vento – gesamt 131,168 %Martin Flecher auf Figo – gesamt 140,143 %Florian Bacher auf Dauphin – gesamt 139,802 %Bettina Kendlbacher auf Hermes – gesamt 137,988 %Reitsportzentrum Süd (Jasim Bäuchler, Isabella Willibald, Bettina Kendlbacher, Jacqueline Toniutti) – gesamt 551,814 PunkteGut Schaftal (Flora Pölzler, Madlen Suppan, Christina Dow, Jasmin Kitting) – gesamt 550,196 PunkteRC Auhof (Lisa Schrank, Paula Seidl, Anabelle Haider, Anja Rauchenwald) – gesamt 546,272 PunkteDen Euro Youngster (Preis für das beste Nachwuchspferd) gewann Joachim Gritsch (OÖ) auf Ludwig von Österreich vor Nicola Baur-Rona (S) auf Beaufort und Martin Hauptmann (ST) auf Don Frederico’s Wolkentänzer.Alle Ergebnisse im Detail unter www.turnier-meldestelle.com Natürlich zählte auch dieses Turnier zur Dressur Tour Steiermark 2017 – alle neuen Zwischenstände gibt es auf www.dressurtour.at Fotocredits: Team Myrtill