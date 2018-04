Neue Spielkleidung für TC Georgsberg 45+

29.04.2018, 21:34 Uhr

Clemens Flori und Wolfgang Krammer als großzügige Sponsoren.

So viel Zeit muss sein. Am vergangenen Freitag unterbrachen die Tennisspieler gerne ihre Trainingseinheit. Obmann Michael Mauko hatte mit dem Innenausbauunternehmer Klemens Flori und Eckwirt Wolfgang Krammer zwei Sponsoren an Land gezogen, welche die Mannschaft 45+ mit je einer Spielgarnitur neu einkleideten. Und ebendiese Sponsoren statteten dem freitägigen Training einen Besuch ab.Klar musste das neue Outfit vorgestellt werden. Garnitur 1 ist in dezentem Himmelblau gehalten, Garnitur 2 in kräftigem Orange. Die dazugehörige Spielhose überzeugt in dunklem Blau. „Da sind wir dann gleich noch fescher“, hatten die Akteure gleich einen launigen Spruch auf Lager. Sie erwarteten sich aber auch sportlich einen Schub: „Die Dressen sollten eine ordentliche Motivation für die Meisterschaft darstellen.“Der Tennisclub Georgsberg kann als spielstarke Formation eingestuft werden. Bei den Damen ist je ein Team in der ersten und zweiten Klasse engagiert, die Herren sind mit drei Mannschaften (2., 3. und 4. Klasse) im Meisterschaftsbewerb des Steirischen Tennisverbandes vertreten. Dazu gesellen sich mit dem Team 35+ (1. Klasse) und Team 45+ (2. Klasse) zwei weitere Mannschaften, die ebenfalls Meisterschaft spielen. Abgerundet wird der Spielbetrieb mit der U13 Burschen, die in der Regionalliga agiert.Warum nehmen die Förderer das Geld für ein neues Tuch in die Hand? Klemens Flori und Wolfgang Krammer unisono: „Uns verbindet mit den Spielern eine enge Freundschaft.“