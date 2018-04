Oberliga: Frauental ist weiterhin unantastbar

23.04.2018, 14:14 Uhr

Auch im 18. Spiel bleibt Frauental in der Oberliga ungeschlagen. Der Aufstieg in die Landesliga könnte schon diese Woche fixiert werden.

Auch Mooskirchen musste beim 0:4 anerkennen, dass es in der Oberliga Mitte/West eine Zweiklassengesellschaft um den Aufstieg in die Landesliga gibt. Die Frauentaler sind bereits 14 Punkte vor der Konkurrenz und das Ensemble von Trainer Zeljko Vukovic präsentiert sich den Gegnern spielerisch, taktisch und technisch haushoch überlegen. Auch gegen Mooskirchen reichte bei brütender Hitze (30 Grad Celsius) eine durchschnittliche Leistung, um nie Zweifel aufkommen zu lassen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen wird. Die Gäste versuchten mit aggressivem Forechecking und einer feinen kämpferischen Leistung dagegen zu halten, doch die Hausherren hatten auf alles eine Antwort. Am Frauentaler Tempowechsel, technischen Gustostückerln und einer spielerischen Machtdemonstration zerbrach letztlich eine willige, doch deutlich unterlegene Mooskirchner Mannschaft.

Traumtor von Stanzer

Sailer plant schon für die Landesliga

Schon das 1:0 verdeutlichte das Selbstbewusstsein des überlegenen Tabellenführers: Bei einer Standardsituation übernahm Sebastian Stanzer per Fersler den Ball, ein echter Leckerbissen und Anwärter auf Frauentals Tor des Jahres (15.). Nach einer halben Stunde, in der Furek einmal an Aluminium scheiterte und ein zweites Mal um Zentimeter am Tor vorbeischrammte, war es dann Frauentals Top-Torjäger, der aus einem Penalty zur 2:0-Pausenführung traf (36.). Mit Alexander Muster kam bei Frauental in der zweiten Halbzeit nicht nur ein neuer Mann, sondern auch viel neuer Schwung. Die herausragenden technischen Fähigkeiten Musters waren mit ein Grund für die beiden Tore für die Hausherren nach Seitenwechsel: Bei den Treffern zum 3:0 (Stanzer/77.) und 4:0 vom eingewechselten Patrick Haring (84.) leitete er - im wahrsten Sinne des Wortes - mustergültig die Angriffe ein.Frauental ist das spielstärkste Team der Liga, kann und muss bereits für die Landesliga planen. Mit einem Sieg im Nachtrag am Dienstag (18 Uhr) in Rein würde der Vorsprung nur noch weiter anwachsen. Dann könnte man den Titel schon am Freitag (19 Uhr) bei Verfolger Köflach auch rechnerisch fixieren. Obmann Sepp Sailer wird dann mit seinem SV Frauental endlich in den erlesenen Kreis jener Vereine im Bezirk einziehen, die neben Deutschlandsberg, St. Peter und Eibiswald in Steiermarks höchster Liga gespielt haben.