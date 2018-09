Reguläre drei Punkte auf irregulärem Boden

09.09.2018, 08:36 Uhr

Gebietsliga West: SC Stainz – ASK Voitsberg II 4:1 (2:1).

Mit Fußball hatte die Partie der vierten Meisterschaftsrunde wenig gemeinsam. Das Spielfeld schaffte es nicht, das viele Wasser aus dem anhaltenden Starkregen abzutransportieren. Was blieb, war eine glatte Wasserfläche, auf der der Ball machte, was er wollte. Es bleibt wohl das Geheimnis von Schiedsrichter Herbert Klamminger, warum er diese Begegnung anpfiff.Im Spiel blieb Stainz der Linie des schnellen Führungstores treu. Einmal mehr war es Manuel Konrad, der genau dort stand, wo ein Stürmer stehen muss und überlegt zum 1:0 einschoss (5.). Auch beim 2:0, das der Angreifer nach einer unglücklichen Abwehr der Voitsberger erzielte, stellte er seinen Torriecher unter Beweis. Ein Wort zu den Gästen: In der Mannschaft waren sehr junge Spieler am Werk, die allerdings viel Einsatz und ein hohes technisches Können aufwiesen. Was fehlte, waren wohl Erfahrung und Abgebrühtheit. Dennoch: Für den Anschlusstreffer durch Daniel Wüster reichte es. Es sollte die einzige Chance im ganzen Spiel bleiben (26.).Nach Seitenwechsel spielten die Stainzer ihr ganzes Plus an Erfahrung gegenüber den Youngsters aus Voitsberg aus. Freilich: An geordnete Spielzüge war nicht zu denken. Robustheit und spieltechnische Überlegenheit reichten aber, dem Gegner keinen Raum zu lassen. Tore fielen auch: Dominik Niederl bewies seine Übersicht, als er auf 3:1 stellte (59.) und Daniel Flechl krönte seine gute Vorstellung mit einem schön herausgespielten vierten Treffer (61.).