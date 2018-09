Schach-Bezirksmeisterschaft mit Großmeister Andreas Diermair

11.09.2018, 12:39 Uhr

Am Freitag starten die 3. Jugendbezirksmeisterschaften im Schach in Deutschlandsberg.

Am Freitag, dem 14. September starten bereits die 3. Offenen U14-Bezirksmeisterschaften im Jugendschach: Veranstalter ist diesmal der neue Schachklub Schilcherland Deutschlandsberg . Los geht's diesen Freitag um 15 Uhr in der Brunnenstube in der Deutschlandsberger Koralmhalle. Danach geht's zwei Mal in den Frauentaler Sorgerhof (21. und 28.9.) sowie in den Martinhof nach St. Martin (5. und 12.10.). Die Schlussrunde am 19. Oktober wird wieder in der Brunnenstube ausgetragen. Beginn ist jeweils ab 15 Uhr.

Einstieg jederzeit möglich

Schlussrunde mit Großmeister

Anfängerkurs im Herbst

An jedem Termin werden zwei Partien mit je einer Stunde Bedenkzeit pro Spieler und Partie nach Schweizer System gespielt. Die Auslosung wird erst am Spieltag durchgeführt. Denn die Spieler müssen nicht bei allen Terminen dabei sein und ein Einstieg ist jederzeit möglich. Allerdings müssen die jungen Schachspieler regelkundig sein. Gewertet werden die Gesamtsieger bei Mädchen und Burschen sowie in den Kategorien U8, U10, U12 und U14.Eine besondere Veranstaltung wird die Schlussrunde am 19. Oktober in der Koralmhalle: Dort wird nur eine Partie gespielt, danach gibt es eine Simultanveranstaltung mit dem Großmeister Andreas Diermair aus Frauental. Ein Muss für alle Schachfans aus dem Bezirk.Im Herbst beginnt beim Schachklub Schilcherland Deutschlandsberg auch ein neuer Anfängerkurs für Kinder ab sechs Jahren. Dafür sind keine Vorkenntnisse erforderlich, Jugendtrainer Gottfried Hilscher betreut die Kinder voraussichtlich jeden Donnerstagnachmittag in der Brunnenstube. Gestartet wird nach Bedarf. Für die U14-Bezirksmeisterschaften und den Anfängerkurs kann man sich ab sofort unter info@schilcherlandopen.at anmelden.