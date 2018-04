Spannendes Springreit-Wochenende in Preding

26.04.2018, 16:35 Uhr

Von 4. bis 6. Mai geht zum 30-jährigen Jubiläum am RFV Preding das Frühjahrsturnier mit der Alpenspan Team Tour an den Start.

Ein Auto für den erfolgreichsten Reiter



Weiter geht's beim Schloss Frauenthal

PREDING. Nach einem fulminanten Startschuss bei der ersten Etappe in Gniebing, macht die Alpenspan Team Tour 2018 von 4. bis 6. Mai, in Preding Station.Der Zwischenstand ist denkbar knapp. Nur wenige Punkte trennen die besten drei Teams nach der Auftaktveranstaltung voneinander: Das Team RIEGERbau führt mit 60 Punkten vor dem Team Spedition Thomas mit 59 Punkten und dem Team Mus-Max mit 58 Punkten.Außerdem werden an diesem Springreit-Wochenende auf der Anlage des RFV Preding der Sty Cup, der Alpenspan Nachwuchscup, der Reitsport-Zwerlin-Cup und der Horse Experts Kleinpferde-Cup ausgetragen.Neben der Alpenspan-Teamwertung liegt der Fokus natürlich auch auf die Sonderwertung „Alpenspan Erfolgreichster Reiter by Autohaus Robinson“. Der punktestärkste Reiter der Alpenspan Team Tour 2018 erhält nämlich einen nagelneuen Kia Rio im Alpenspan-Team-Tour-Design im Wert von 16.000 Euro, zur Verfügung gestellt von Alpenspan und dem Autohaus Robinson Graz.Übrigens: Weiters geht's von 19. bis 21. Mai auf der Anlage des Reitvereines G+P Schloss Frauenthal , wo auch Hausherr Fredi Greimel nach seinem schweren Unfall wieder in den Sattel steigen wird.

Kopf an Kopf-Rennen



Die Alpenspan Team Tour-Saison 2018 in Terminen:

Alpenspan Team Tour 2018Zwischenstand nach der ersten Etappe in Gniebing1.Team RIEGERbau – 60 Punkte2.Team Spedition Thomas – 59 Punkte3.Team Mus-Max – 58 Punkte4.Team Weinland & Friends – 53 Punkte4.Team M & M powered by MLW Montagen und Mc Donald's – 53 Punkte6.Team Fernitzer Amateurs powered by Scheucher Parkett – 51 Punkte7.Team RCW & followers – 50 Punkte8.Team VONVIER & memoro – 46 Punkte9.Team Diamond Horse – 45 Punkte10.Team Auto Pichler by Pferdperfekt.com – 32 Punkte11.Team IVP - Internationale Pferdeversicherung – 24 Punkte12.Team Apfelland – 17 Punkte- Gniebing von 31.03.-02.04.2018- Preding von 04.-06.05.2018- Frauenthal von 19.-21.05.2018- Sachendorf von 15.-17.06.2018- Finale in Tillmitsch von 31.08.-02.09.2018