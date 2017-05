Stainzer Derby endet unentschieden!

14.05.2017, 17:39 Uhr

Torschützen: Hilberger, Fabian bzw. Weitzer, LierzerDie vorletzte Runde im Südweststeirercup brachte zum dritten und letzten Mal in dieser Saison das Stainzer Derby. Nach 2 Siegen wollte der HV TDP Stainz mit einem Sieg nachlegen. Dieses Ziel gelang am Ende nicht.Das Spiel begann sehr energisch auf beiden Seiten und man merkte das Derbyfieber nicht nur bei den zahlreichen Fans sondern auch am Platz. Harte Zweikämpfe, Chancen auf beiden Seiten, alles was man sich von einem Derby erwartet.

Die Führung erzielten die Stainzer: Pass in den 16er,(nach längerer verletzungsbedingter Pause wieder zurück) steht auf Höhe Elfmeterpunkt goldrichtig, nimmt den Ball direkt und trifft mit Hilfe der Latte zur frühen Führung.In Halbzeit eins gab es dann auf beiden Seiten weitere Gelegenheiten es blieb aber beim knappen 1:0. Die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht für die Stainzer. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld kommt der Ball zum Stainztaler, der den Ball ins lange Eck zum Ausgleich trifft. In der zweiten Halbzeit war es dann der FC Stainztal, der das Kommando übernommen hat und die bessere Mannschaft war.Den Führungstreffer erzielten dann aber die Stainzer in der 75. Minute: Pass von Jaindl auf Haberl, der legt an der Strafraumgrenze quer auf, der mit links abzog und damit die Stainzer mit 2:1 in Front brachte. Der Jubel über die Führung wehrte aber nicht lange, denn keine 5 Minuten später der Ausgleich: Ein haltbarer Schuss vonaus knapp 25m sorgte für den viel umjubelnden Treffer bei den Gästefans zum 2:2 Endstand. Am Ende müssen beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein.Ein großes DANKE ergeht noch an dasfür das Sponsoring eines Matchballes. Vielen Dank dafür!Nächste Woche trifft der HV TDP Stainz auswärts im „Schilcherderby“ auf den HFC Schilcher. Spieltermin ist Sonntag, 21. Mai um 17 Uhr im Schilcherlandstadion St. Stefan.