Starke Stainzer im Auswärtsspiel in Schwanberg!

02.05.2017, 11:39 Uhr

Torschützen: Lenz bzw. Kovacs (2), Ademi, Reinbacher, Ronegg, FabianNach der ganz schwachen Leistung letzte Woche gegen den Tabellenletzten aus Leutschach wollte dersich wieder rehabilitieren und ein anderes Gesicht zeigen.Vor einer tollen Kulisse begann das Auswärtsmatch aber alles andere als geplant. Nach einer Fehlerkette in der Abwehr kamfreistehend zum Abschluss und erzielte die frühe Führung für die Schwanberger. Der Schock wurde aber schnell verdaut und die Stainzer übernahmen ab Minute 15 endgültig das Kommando und wurden auch dafür noch in Halbzeit 1 belohnt. Freistoss an der Strafraumgrenze,nahm Maß und traf flach ins Tormanneck zum 1:1 Ausgleich. Keine 5 Minuten später:nimmt sich am 16er Eck ein Herz und traf flach zur 2:1 Führung. Minute 35 dann das Highlight des Spiels:bekommt den Ball knapp 25m vorm Tor, zieht ab und knallt den Ball unhaltbar ins Kreuzeck zum 3:1. Kurz vor der Pause nutzte nach Schuss von Sackldie kurze Abwehr des Torhüters und drückte den Ball zu seinem 1. Saisontor über die Linie zur verdienten 4:1 Halbzeitführung.Halbzeit 2 verflachte etwas, denn der HV TDP nahm das Tempo etwas heraus und die Schwanberger konnten an diesem Tage nicht mehr zulegen. Das 5:1 für die Stainzer erzielteper direkten Freistoß. In Minute 70 dann der Schlusspunkt durch, der einen schön gespielten Konter zu seinem zweiten Tor an diesem Abend nutzte.

Alles in allem ein völlig, auch in dieser Höhe, verdienter Auswärtserfolg. Nächste Woche pausieren die Stainzer im Südweststeirercup, denn es findet amder alljährliche Puntigamer Stammtischcup statt. Ab 9 Uhr ist der HV TDP Stainz in der Vorrunde im Stadion Stainz vertreten.